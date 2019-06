MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019, 00:02, IN TERRIS

L'Ue vuole la recessione dell'Italia?

LUCA LIPPI

a procedura d’infrazione è l’ultimo atto di una Commissione che presto sarà solo un pessimo lontano ricordo. Potrebbe essere una mera strategia politica, oppure la solita reprimenda senza alcun seguito come se ne sono viste tante. Nella storia di questa Ue, ci sono stati decenni di tolleranza per un extra deficit francese, necessari e sufficienti per disinnescare ogni azione esecutiva nei confronti dell’Italia per un debito che nella sostanza è deflagrato dal 2011 fino ai giorni nostri ed è stato sostanzialmente ‘ereditato’ dall’esecutivo attuale. Gli addebiti contestati ai giallo-verdi sono relativi a quota 100 e al reddito di cittadinanza, due provvedimenti noti alla Commissione già da dicembre scorso, quando è stato ratificato un accordo sul deficit festeggiato con la grottesca ‘balconata’. In concreto, sia quota 100 sia il reddito di cittadinanza sono costati meno di quanto messo a budget in dicembre. Allora il problema potrebbe essere la crescita pari a ‘zero’, ma è tutta la Ue impantanata. Come insegna la Scienza Economica, se a un Paese con crescita ‘zero’ si applica un aumento delle tasse, matematicamente si innesca un processo recessivo, la Ue non può volere la recessione dell’Italia, sarebbe un clamoroso ‘autogol’ visto il peso di una delle dodici stelle su sfondo blu. È semplicemente la solita squallida questione politica anche pessimamente architettata.

Riguardo i minibot, sono semplicemente una maniera intelligente di rendere fruibili i crediti fiscali che ognuno di noi (privati o imprenditori) ha con la Pubblica amministrazione. Un esempio per chiarire meglio: se un privato ha fatto delle ristrutturazioni nel 2017, avrà maturato un credito fiscale da recuperare entro il 2027. Con il minibot questo credito diventerebbe fruibile subito. Abbozzando una semplificazione teorica, gli strumenti a disposizione dello Stato per finanziarsi sono due: il debito e le tasse. Il famoso debito pubblico è un accumulo di prestiti che lo Stato chiede per pagare le spese (un tempo c’era anche l’emissione di moneta nuova, oggi dobbiamo comprarla). Stabilito questo principio universale, c’è da sottolineare che ad ogni debito corrisponde un credito. Il privato che acquista titoli di Stato è creditore nei confronti dello Stato che li ha emessi. Detto questo, il minibot aumenta il debito pubblico? Assolutamente no, perché sarebbero già debiti e crediti, semplicemente diventano crediti immediatamente fruibili evitando che una ricchezza rimanga ferma nelle righe del bilancio dello Stato. Nella sostanza non riduce il debito dello Stato ma lo rende spendibile favorendo la circolazione di ricchezza all’interno del territorio. Ha il torto di essere una soluzione sovranista ma non è una moneta e neanche nuovo debito. Ricordate lo sketch delle 10.000 Lire tra Erminio Macario, Marcello Martana e Alfredo Rizzo? Cercatelo pure su internet e vi sarà tutto più chiaro.

