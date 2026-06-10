Intelligenza artificiale e umanesimo: la scuola al centro del cambiamento

Tra i numerosi spunti di riflessione emersi dal dibattito suscitato dalla Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, uno appare particolarmente significativo per il mondo dell’istruzione: la necessità di riportare la persona al centro del processo educativo. In una società caratterizzata da trasformazioni rapide e continue, il rischio è quello di attribuire maggiore importanza all’efficienza, alle procedure e alle competenze tecniche, trascurando la dimensione più autenticamente umana della formazione. La scuola contemporanea è chiamata a confrontarsi con sfide sempre più complesse. L’innovazione tecnologica, la diffusione dell’intelligenza artificiale, la globalizzazione e i profondi cambiamenti sociali richiedono nuove conoscenze e nuove capacità. Tuttavia, l’educazione non può limitarsi alla preparazione professionale o all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. La sua missione più profonda consiste nel promuovere lo sviluppo integrale della persona, favorendo la crescita culturale, etica e relazionale degli studenti.

In questo contesto, il richiamo del Santo Padre assume un valore particolarmente attuale. La formazione delle nuove generazioni non può essere orientata esclusivamente ai risultati o alle prestazioni. È necessario educare al senso critico, alla responsabilità, alla solidarietà e alla partecipazione democratica. La scuola deve continuare a essere il luogo nel quale i giovani imparano non soltanto a conoscere il mondo, ma anche a comprenderlo e ad abitarlo in modo consapevole. Il nostro sistema scolastico possiede una tradizione culturale e pedagogica capace di rispondere efficacemente a queste esigenze. Le discipline umanistiche, l’educazione civica, la riflessione storica e filosofica, insieme alla promozione dei diritti umani e della cittadinanza attiva, rappresentano strumenti fondamentali per costruire una formazione equilibrata e completa. Investire in questi ambiti significa rafforzare la capacità della scuola di formare cittadini consapevoli e persone responsabili.

Occorre inoltre valorizzare ambienti educativi inclusivi, nei quali ogni studente possa sentirsi accolto, rispettato e riconosciuto nella propria unicità. L’attenzione alla persona, infatti, non riguarda soltanto i contenuti dell’insegnamento, ma anche la qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità scolastica. In un momento storico che sembra imporre un costante adattamento ai cambiamenti, l’educazione conserva una finalità essenziale: accompagnare ciascun individuo nella costruzione della propria identità e nella piena realizzazione delle proprie potenzialità. È questa la sfida educativa più importante del nostro tempo e il contributo più prezioso che la riflessione proposta dalla Magnifica Humanitas offre al dibattito sulla scuola del futuro.