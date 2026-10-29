Innovazione e inclusione: senza formazione la tecnologia lascia indietro i più fragili

Il tema della fornitura di ausili e presidi, ad oggi, appare quasi sopito: nel dibattito pubblico, nelle famiglie, nella discussione politica e persino nell’associazionismo. Di recente è stato approvato il decreto di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, fermi al 2017. Per quanto mi risulta, tuttavia, in materia di protesica e di ausili non c’è nulla di nuovo, mentre i problemi aperti sono numerosi. Ricordiamo, ad esempio, la questione delle batterie delle carrozzine dello scorso anno: una situazione surreale, come vedere un’automobile priva delle ruote. Anche mandare un ausilio in revisione richiede tempi interminabili.

Bisogna rendersi conto che un ausilio non è un accessorio: è una parte del corpo di chi lo usa. Chi vive con una carrozzina, una protesi o un altro strumento non può restarne privo per settimane in attesa di un ricambio o di un controllo. Ciò che più mi preoccupa è la scarsa attenzione che questo tema riceve, proprio ora che il progresso tecnologico ci mette a disposizione strumenti più evoluti.

Sono tecnologie costose, certo, ma capaci di rendere le persone più indipendenti, oltre che più autonome. E questo si tradurrebbe, a conti fatti, in un beneficio anche per la collettività, perché ridurrebbe il costo sociale dell’assistenza. Prevale invece una logica per cui la carrozzina di base viene fornita, mentre quella più performante resta a carico della persona. Ma tutto dipende da chi la riceve: per chi la usa per andare a lavorare, la carrozzina è un mezzo di trasporto e un prolungamento del corpo. Sarebbe come fornire a chi non ha un braccio una protesi con una mano che non funziona, e chiedergli di pagare la differenza per poter muovere le dita.

Non parliamo soltanto di ausili “speciali”. Parliamo di qualunque ausilio che entra nella vita quotidiana di bambini, studenti, ragazzi e adulti: dall’aspiratore alla carrozzina, dalle protesi agli strumenti tecnologici e cognitivi. Non è accettabile che ciò che è davvero efficace sia a carico della persona, mentre ciò che lo è meno venga garantito, con l’aggiunta di batterie, revisioni e manutenzioni da sostenere in proprio. Non stiamo chiedendo un lusso, ma strumenti che permettono di studiare, lavorare e vivere con dignità. La soluzione passa dal Progetto di Vita. L’ausilio dovrebbe essere costruito su misura, in base a ciò che la persona fa e a ciò di cui ha bisogno: può costare di più o di meno, ma deve rispondere all’uso reale che ne viene fatto. Credo che questo sarà un tema sempre più centrale nei prossimi anni, e che debba entrare con forza anche nell’agenda delle associazioni. Non si tratta di poche carrozzine o di pochi strumenti: parliamo di un numero enorme di persone e di ausili, fisici, tecnologici e cognitivi, il cui sviluppo procede di pari passo con quello della tecnologia.