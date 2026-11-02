Informare per costruire ponti di verità, pace e giustizia

È un interrogativo etico da cui non ci si può sottrarre, un nodo che stringe la penna alla sua stessa intenzione, radice di ogni racconto che precede il segno sulla pagina e determina il fine che muove la comunicazione. L’intenzione è la postura morale con cui ci si rivolge al mondo: un equilibrio prezioso che richiede di custodire la ricostruzione del passato come chiave di lettura per comprendere la complessità del presente, senza perdere di vista la responsabilità che accompagna ogni parola pronunciata.

Quando un frammento di storia viene estratto dall’archivio e rievocato nella concitazione di una ribalta televisiva con chirurgico tempismo mediatico, l’atto deve rispettare i confini invalicabili dell’esercizio di memoria. Altrimenti, l’obiettivo cessa di essere la ricerca della verità storico-scientifica e diventa un’architettura preordinata a tavolino per aggredire la dignità di un interlocutore nel presente, abusando dei drammi degli anni di piombo per fabbricare un’accusa politica. Si compie così un paradosso deontologico inaccettabile: la cronaca di ieri non viene onorata per la sua sacralità, ma strumentalizzata come una clava polemica nel dibattito televisivo attuale.

È in questo scarto invisibile che l’informazione rischia di farsi subdola, scegliendo deliberatamente di non parlare all’intelletto, ma di orientare il sentire comune facendo leva sulle fragilità e sulle assenze di memoria. Non si tratta qui di giustificare il non-sapere, bensì di richiamare l’obbligo tassativo di guardare in faccia il proprio pubblico di riferimento: una consapevolezza che rappresenta la pietra angolare di ogni autentica comunicazione. Dall’altra parte dello schermo o della pagina non c’è un bersaglio da colpire, ma un essere pensante che accoglie e assorbe la nostra parola, una coscienza su cui l’informazione incide in modo permanente, concorrendo alla formazione della persona e alla tenuta del tessuto sociale. Per questo, il fine ultimo non può mai essere quello di aizzare gli animi, esasperando le fazioni, bensì quello di offrire un nutrimento che elevi chi ascolta, generando maturazione civile e non lacerazione. Chi confeziona simili suggestioni non deve dimenticare che l’impatto emotivo di una tragedia, accostato a un volto del presente, produrrà una reazione d’impulso: un giudizio morale prefabbricato che scivola via senza sforzo critico.

In questa trama di specchi, l’arte del racconto abdica alla sua missione più nobile per farsi officina di ombre. Il pregiudizio si sostituisce al ragionamento e si compie così un silenzioso tradimento: si calpesta il dovuto rispetto alla sacralità della storia e al contempo si manipola la buona fede di chi ascolta con animo indifeso. E non serve trincerarsi dietro l’alibi della tirannia del tempo. L’obiezione secondo cui i pochi minuti di una trasmissione televisiva o lo spazio di un articolo non consentano l’approfondimento è un sofisma: la brevità non è una licenza di manipolazione. Anche nello spazio di un istante, la sintesi deve farsi distillato di onestà, non pretesto per la deformazione.

La scrittura, la comunicazione hanno una responsabilità più alta, che trascende l’efficacia di una ribalta o il calcolo passeggero del consenso. Specie nei passaggi più complessi, il compito di chi narra deve essere quello di innalzare ponti di verità, non di esasperare i conflitti. Custodire la dignità dell’uomo, interrogarsi onestamente sullo spirito che muove ogni singola parola e proteggere la coscienza di chi legge rimane il vero cammino per restituire autentico valore alla verità.

Perché la parola, prima di essere un segno sulla pagina o un servizio televisivo, è un atto d’amore e di rispetto verso il prossimo. Solo liberandola dalle logiche della contesa mediatica potremo restituirle la sua forza più autentica: quella di elevare lo spirito di chi ascolta, illuminare le coscienze e farsi strumento generativo di pace e di giustizia nel riflesso di una Verità che non appartiene a nessuna fazione. È una verità che esiste da sempre, appartiene a Dio, è impressa nell’essenza profonda di ogni essere umano e si riverbera negli uomini di buona volontà.