Inclusione delle persone con disabilità: oltre le leggi serve un cambiamento culturale

Il rapporto tra le famiglie e le istituzioni costituisce un aspetto centrale e ineludibile nella quotidianità di chi vive la disabilità. Nel corso dei decenni sono nate numerose forme di sostegno e vicinanza: leggi, aiuti scolastici, contributi economici e altro ancora. Si può certamente dire che qualcosa si sia mosso nella percezione collettiva e nella sensibilità sociale verso questi temi. Eppure, il cammino da affrontare è ancora lungo.

Ogni famiglia che affronta la disabilità si trova costantemente sospesa tra due rive: da un lato un sostegno autentico e concreto, dall’altro un insieme di ostacoli che si aggiungono al peso già gravoso delle difficoltà quotidiane. Occorre precisare che, molto, rispetto al passato, è cambiato e tanti progressi sono stati fatti: negli ultimi cinquant’anni sono state approvate numerose leggi per rispondere alle esigenze di chi vive una condizione di difficoltà. Basti pensare, tra le altre, alla legge 482/68 sul collocamento obbligatorio, alla L.153/69 sulle pensioni sociali, alla L.118/71 sull’invalidità civile, alla L.18/80 sull’indennità di accompagnamento, alla L.13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, alla L.104/92 su assistenza, integrazione e diritti delle persone con disabilità, alla L.328/2000 e alla L.112/2016 sul progetto di vita, fino al D.lgs 216/2003 contro le discriminazioni sul lavoro e molte altre. E questo elenco rappresenta solo una parte della produzione legislativa in materia.

Nella pratica, però, ci sono ancora molte cose da fare: per tutelare i diritti dei nostri figli, occorre continuare a sollecitare e stimolare le istituzioni: le leggi, da sole, non bastano se non vengono accompagnate da una vera sensibilità e da una formazione culturale adeguata. Serve quindi impegno nel far rispettare norme che, in Italia, sono tra le più avanzate a livello internazionale.

La piena inclusione resta un traguardo ancora da perseguire: manca ancora un’apertura autentica e completa capace di accogliere ogni individuo, a prescindere dalle sue capacità. Si tratta, probabilmente, di un problema culturale: non è ancora maturata la consapevolezza che chi vive una difficoltà debba poter contare non solo, o non principalmente, sulla propria famiglia, ma soprattutto sulla società intera. Questo limite si riflette talvolta nella superficialità di chi non riesce a vedere nella disabilità una risorsa, ma solo un peso. Così, anche i principi meglio formulati finiscono per scontrarsi con una sensibilità non sempre adeguata. È questa la sensazione che ogni genitore avverte lungo il proprio percorso di vita.

Occorre comunque perseverare, trovare le energie e la determinazione per superare le resistenze e l’inerzia di chi fatica a comprendere che il mondo, e con esso la percezione della disabilità, sta cambiando. È necessario che questo cambiamento penetri in profondità nella coscienza sociale, affinché l’evoluzione in atto venga pienamente accolta e recepita da tutti.