Il Vaso Insigne di Devozione: Maria dimora nel cuore e conduce a Cristo

C’è un’ospitalità che necessita di un cuore preparato. Un cuore adornato di tutto punto, ripulito in ogni suo angolo, in ogni sua imperfezione. Un cuore pronto ad accogliere una presenza unica e singolare: la Vergine Maria. Un cuore puro come il suo cuore. Il cuore della Vergine Maria è purissimo, castissimo, santissimo, pieno di grazia, colmo di luce, traboccante di Dio. La Vergine Maria è vero Vaso Insigne di Devozione, Vaso pronto ad

accogliere il Verbo eterno del Padre, perché nel suo seno si faccia uomo per opera dello Spirito Santo. Accoglierla in un cuore non può non richiedere cura e attenzione.

Grazie alla sua obbedienza e al suo sì incondizionato, Maria è diventata la Madre di Dio e, in Cristo, anche Madre degli uomini. Oggi come ieri, continua a esercitare la sua maternità con amore, raggiungendo ogni creatura dal cuore docile. Quando Maria, il Vaso Insigne, viene accolta il cuore non può non cambiare. La vita viene colmata dell’amore vero: è un amore nato dall’umiltà di una donna che ha consegnato tutto di sé. Senza riserve, mantenendo fede a una chiamata di salvezza.

Maria è la creatura che ha accolto il Creatore, la donna che ha offerto la propria carne all’Autore della vita. Ella è stata il grembo dell’Altissimo. Merita di essere accolta con la riverenza che si riserva ai Grandi. Con la delicatezza che contraddistingue ogni opera di Dio, Maria attende di dimorare nell’uomo. Attende di tracciare la via della salvezza a

ogni uomo di buona volontà.

Attende quella crepa attraverso la quale il suo amore può lentamente farsi strada. Non irrompe in un cuore: vi si affaccia. Non lo conquista con la forza. Rimane sulla soglia, con estrema discrezione. Chi vuole, può accettare. Può aprire. Può accogliere e preparare il proprio cuore: un gesto d’amore dinanzi a un dono così sublime.

Quando il Vaso Insigne dimora in un cuore non può che arricchirne ogni anfratto, anche quello più recondito. Non può che far nascere vita nuova. Come una sorgente di acqua viva che non conosce siccità, il Vaso Insigne traboccherà di ogni grazia, benevolenza, benedizione, cura. Maria ricolmerà ogni cuore fino a conformarlo sempre più a Cristo, perché la vita dell’uomo possa assumere il profumo della santità.

Il Suo battito diventerà il nostro battito e la vita acquisirà il profumo di una bellezza rara, impregnata della santità di Maria. Nascerà così una profonda comunione di fede e di grazia, capace di far emergere la parte vera e autentica dell’uomo: quella parte per cui vale la pena vivere, amare e sacrificarsi. Serve il nostro sì, in ogni attimo. Serve la personale accoglienza a quel Vaso Insigne che merita ogni riverenza, devozione e

obbedienza. Serve l’offerta della nostra esistenza.

Maria non viene a sottrarci nulla, ma a condurci a Colui che ha dato la vita per ciascun uomo. Il cuore che le aprirà la porta scoprirà, lentamente, che quella stessa apertura conduce verso una vita nuova, trasfigurata dalla Grazia. Quella Grazia di cui è ricolmo il Vaso Insigne.