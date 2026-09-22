Il Vangelo alla radio e in televisione: mons. Fulton Sheen, il pastore dei mass-media

James Fulton Engstrom è nato il 16 settembre del 2010 nella casa dei suoi genitori. Lo stesso giorno, dopo circa un’ora, è nato nuovamente presso l’OSF Saint Francis Medical Center della sua città, Peoria, nell’Illinois. Il piccolo James, infatti, è nato morto a causa di un’ostruzione del cordone ombelicale: senza respiro, senza battito cardiaco. Trasportato in emergenza all’ospedale della città, per 61 minuti i medici hanno cercato in ogni modo di riportare alla vita il nascituro, mentre i genitori Bonnie e Travis Engstrom, disperati e sotto shock, chiedevano l’intercessione del Servo di Dio Venerabile Fulton Sheen, a cui erano molto devoti. L’equipe medica, che dopo un ora di disperati tentativi di riportare in vita il neonato, si preparava a dichiararlo morto, non poté che rimanere a bocca aperta e registrare l’accaduto come un fatto straordinario, scientificamente inspiegabile, quando il cuore di James riprese improvvisamente battere. Nonostante le prime indagini dagli esiti sommamente preoccupanti – il bambino non ebbe nessun danno, né temporaneo né permanente.

La fede dei genitori

I genitori di James avevano affidato la gravidanza al vescovo – cresciuto e ordinato sacerdote nella loro città – e deciso di chiamarlo con il suo stesso nome, Fulton, quando il padre lo battezzò in “articulo mortis”, ossia mentre lottava per tra la vita e la morte. Dopo il parto i coniugi Engstrom chiesero a tutti gli amici e conoscenti di pregare per l’intercessione di Fulton Sheen affinché il piccolo superasse ogni avversità e non subisse conseguenze troppo gravi. Così è stato. Ora Bonnie e Travis hanno otto figli e vivono la fede in famiglia grati per essere stati toccati dalla grazia di Dio attraverso il loro vescovo Sheen.

L’iter di beatificazione

Negli anni, una commissione d’inchiesta composta da periti, medici e teologi – prima diocesani e poi “romani” – studiò il caso e decretò infine la soprannaturalità dell’evento. Grazie a ciò, Papa Francesco, approvò ufficialmente il Decreto della Congregazione per il Culto dei Santi – nel luglio del 2019 – aprendo la strada alla Beatificazione del vescovo americano, del quale Papa Benedetto, nel 2012 riconobbe ufficialmente le virtù eroiche. La sua beatificazione avrà luogo il 24 settembre a St. Louis (USA).

La formazione di un pastore

Fulton John Sheen è nato a El Paso, Illinois, nel 1895 da genitori irlandesi e venne battezzato col nome di Peter John Sheen. Crebbe a Peoria dove esercitò come chierichetto. Ordinato sacerdote nel 1919, fu nominato vescovo ausiliare di New York nel 1951 da papa Pio XII e consacrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Partecipò al Concilio Vaticano II e, dal 1966 al 1969, fu vescovo di Rochester. Nel 1969 fu nominato vescovo di Newport in Inghilterra dove restò fino alla sua morte avvenuta nel 1979. Sheen ottenne la laurea (Baccellerato) in Sacra Scrittura e in Diritto Canonico, un dottorato in filosofia a Lovaino e un dottorato in teologia presso la Pontificia Università Santa Croce di Roma. Fu il primo statunitense a vincere il prestigioso premio internazionale di filosofia Card. Mercier (1923). Questa solida formazione, aggiunta alle sue doti intellettuali naturali e alla sua vasta cultura generale, lo resero una delle voci più autorevoli del panorama americano di quegli anni, caratterizzati da rapidi cambiamenti e nuovi sviluppi tecnologici. Sheen fu un abile comunicatore e un poliglotta: oltre all’inglese parlava il tedesco, l’italiano, il francese, oltre all’ottima conoscenza del greco e del latino.

La pastorale sui nuovi mezzi di comunicazione

In un’epoca in rapida evoluzione, Fulton Sheen parlò di Dio con una libertà, un umorismo e una profondità che lo resero una delle più grandi figure spirituali del XX secolo. Ha pubblicato più di settanta libri di spiritualità e teologia. Tra i più noti una vita di Gesù Cristo (Life of Jesus Christ), una meditazione per i sacerdoti (“Il sacerdote non si appartiene”) ma e una per la vita di cristiana di coppia (“Tre per sposarsi”). Iniziò il suo apostolato sui media alla Radio per poi passare, negli anni Cinquanta, alla televisione entrando così virtualmente nelle case di milioni di concittadini e riceventi migliaia di lettere dai suoi telespettatori. Attraverso la televisione, la radio e i suoi circa sessanta libri entrò nelle case e nei cuori di tutti gli americani ai quali parlava del Vangelo con semplicità e nella verità. Al suo pubblico offriva un messaggio luminoso (e ancora attuale) sulla fede, la felicità e la dignità di ogni vita umana: dall’inizio della vita nel grembo materno fino alla morte naturale, esiste un cammino verso la felicità accessibile a tutti e questo cammino vale la pena di essere percorso.

La voce e il volto televisivo

Per vent’anni mons. Sheen è stato la voce radiofonica di “The Catholic Hour”, rivolgendosi ogni domenica a un pubblico stimato di quattro milioni di ascoltatori. Come predicatore televisivo, superò di gran lunga tali cifre, raggiungendo un’audience stimata di trenta milioni di persone ogni martedì sera. Le sue trasmissioni nella serie televisiva “Life Is Worth Living” (La vita vale la pena di essere vissuta) gli valsero un Emmy Award nel 1952 come “Personalità televisiva dell’anno”. Esercitò un’influenza determinante sulla formazione religiosa e culturale di milioni di persone, cattolici e non.

Il coraggio di un pastore che ha cura del gregge

Il suo coraggio apostolico lo portò a combattere le sfide del tempo quali l’aborto, il divorzio, la dissoluzione morale e l’ideologia comunista che in quegli anni si affermava con successo. Con la sua beatificazione la Chiesa ricorda oggi al mondo l’eredità spirituale di Sheen e mostra il suo apostolato come esemplare per tutti i cristiani: l’importanza di una solida formazione, la capacità di parlare in un linguaggio accessibile a tutti e – infine – credere in ciò in cui predica (lui stesso ebbe a definirsi un “venditore che crede nel suo prodotto”). Ma soprattutto il coraggio di non allinearsi allo spirito del mondo e di non piegarsi alle sue logiche, ma difendere il messaggio di Cristo annunciandolo con coraggio e senza tentennamenti anche a costo di andare controcorrente. Come un pastore che rinuncia alla propria vita per prendersi cura del gregge a lui affidato.