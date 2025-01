Il valore sociale del volontariato

In Italia, secondo i dati dell’ultimo Censimento Istat disponibile, si registrano poco più di 4,6 milioni di volontari attivi, i quali operano in circa 360 mila organizzazioni non profit. Questi numeri, dietro a cui si celano vite di persone e comunità, fatte prima di tutto da solidarietà e legami, ci devono far riflettere sul valore sociale del volontariato il quale, prima di tutto, significa creare relazioni positive e promuovere la solidarietà ad ogni livello e a diverse latitudini. Quest’opera è possibile grazie all’impegno di numerosi cittadini che, grazie alla loro quotidiana dedizione al bene comune, contribuiscono a creare percorsi virtuosi in grado di rinforzare lo sviluppo sociale del Paese nella sua interezza.

È quindi necessario che, guardando all’attualità che stiamo vivendo e al futuro che ci attende, si diventi sempre più consapevoli del fatto che, l’altruismo in ogni sua declinazione, costituisce il motore per una crescita sociale in grado di mettere sempre al centro le persone e la presa in carico delle fragilità. Il perseguimento di questo obiettivo però, rivela sempre di più la necessità di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, gli enti del Terzo Settore e il mondo del volontariato per rispondere in maniera sempre più pronta ed efficiente alle vulnerabilità emergenti, contribuendo così a generare dei cambiamenti positivi in ogni comunità improntati a ciò che, Papa Francesco, ha definito con grande lucidità “l’essere prossimi”.

Mi auguro quindi che, in quest’anno appena iniziato, possano nascere nuove forme di sinergia per dare sempre più valore sociale al volontariato e agli eroi silenziosi che si donano gratuitamente al prossimo, tendendo la mano e aiutandolo senza riserve. Vorrei ricordare che, fare volontariato, crea quella che definirei “circolarità del bene”, donando un futuro migliore sia a chi lo esercita, ma anche a chi lo riceve e soprattutto alla società nel suo complesso, facendo sì che diventi più attenta ai bisogni dei suoi membri più deboli. Se, tutti insieme, avremo l’energia e il valore per perseguire questo obiettivo di civiltà, consegneremo alle giovani generazioni un futuro migliore, basato sul valore imprescindibile dell’altruismo.