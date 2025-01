Il valore e la funzione delle istituzioni europee

Durante la lectio magistralis tenuta nel corso della cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato a tutti noi il valore e le funzioni delle istituzioni europee, sottolineando che “il principio, interno ed unionale, di buona amministrazione appare paradigmatico del processo di integrazione europea. La sua attuazione ha progressivamente plasmato e conformato gli ordinamenti statali sul versante normativo e amministrativo, senza stravolgere le identità nazionali ma valorizzando i profili comuni delle rispettive culture giuridiche”.

Queste parole, con la loro grande potenza costruttrice, devono ricordare ad ogni cittadino che, l’Unione Europea, è stata istituita con l’obiettivo primario di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità tra i Paesi europei. Sin dalla sua fondazione, la stessa, ha svolto un ruolo cruciale nel migliorare l’efficienza degli Stati membri e nel garantire il dialogo e la crescita dei singoli Stati nel continente. Uno dei principali benefici dell’UE è stata la creazione di un mercato unico, che ha eliminato le barriere commerciali tra i Paesi membri, consentendo la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Questo ha stimolato la crescita economica, aumentato la competitività e migliorato l’efficienza delle economie nazionali. Inoltre, l’introduzione dell’euro ha semplificato le transazioni economiche e finanziarie, riducendo i costi di cambio e favorendo la stabilità economica. Le istituzioni comunitarie, inoltre, hanno anche svolto un ruolo fondamentale nella promozione della coesione economica e sociale, attraverso politiche e programmi miranti a ridurre le disparità tra le regioni e tra i diversi gruppi sociali. I fondi strutturali e di coesione sono stati strumenti essenziali per finanziare progetti di sviluppo regionale, infrastrutture, ricerca e innovazione, istruzione e formazione. Questi investimenti hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita e le opportunità per milioni di cittadini europei. Un altro aspetto importante dell’UE è la sua capacità di garantire la pace e la sicurezza nel continente. Dopo secoli di conflitti e guerre le istituzioni comunitarie hanno rappresentato un progetto di integrazione che ha favorito la cooperazione e la solidarietà tra i Paesi membri.

L’allargamento dell’UE verso l’Europa centrale e orientale ha ulteriormente consolidato la stabilità e la democrazia in queste regioni, contribuendo a prevenire conflitti e a promuovere il rispetto dei diritti umani. È poi stata sviluppata anche una politica estera e di sicurezza comune, che le consente di affrontare le sfide globali e le crisi internazionali in modo più efficace e coordinato. La collaborazione in materia di giustizia e affari interni ha permesso di migliorare la lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e l’immigrazione irregolare, rafforzando la sicurezza interna dei Paesi membri. L’UE ha anche promosso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, attraverso politiche ambiziose in materia di cambiamenti climatici, energia rinnovabile, efficienza energetica e protezione della biodiversità. Questi sforzi hanno contribuito a rendere l’Europa un leader mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di un’economia più sostenibile. Inoltre, l’UE ha svolto un ruolo importante nel promuovere i valori europei di democrazia, stato di diritto, diritti umani e solidarietà. Questi principi sono alla base del progetto europeo e sono stati integrati nei trattati e nella legislazione comunitaria. Inoltre, sono stati istituiti anche dei meccanismi per monitorare e garantire il rispetto di questi valori da parte dei Paesi membri, contribuendo a rafforzare la democrazia e lo stato di diritto nel continente.

Sin dalla sua fondazione ad oggi, l’UE ha promosso la crescita economica, la coesione sociale, la sicurezza, la sostenibilità ambientale e i valori europei, contribuendo a creare un continente più unito, prospero e pacifico. Occorre però che, sulla base di quanto ricordato dal Presidente della Repubblica a Messina, ci si ricordi sempre che “soltanto uniti potranno continuare ad assicurare ai loro cittadini, come avviene da oltre settant’anni, un futuro di pace e di diffuso benessere”.