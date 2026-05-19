Il tratteggio di Dio

C’è un confine invisibile, eppure reale, che l’essere umano è chiamato a custodire: è l’altro. È la soglia sacra che impedisce al desiderio di mutarsi in dominio, all’amore di degenerare in possesso, alla relazione di farsi violazione. Oggi questo confine appare incrinato. Le cronache quotidiane restituiscono il volto di una società attraversata da violenze e prevaricazioni sempre più disumane; abusi che talvolta raggiungono livelli di orrore che credevamo confinati alle pagine della novellistica trecentesca.

Il pensiero corre a Lisabetta da Messina nel Decameron di Boccaccio, dove la giovane profana la tomba dell’amato Lorenzo per conservarne il capo in un vaso di terracotta, nel disperato tentativo di sottrarlo alla perdita. Ma ciò che nella letteratura medievale raccontava il simbolo estremo del lutto e dell’attaccamento amoroso, oggi riemerge nella realtà come sintomo di un analfabetismo spirituale profondo: l’incapacità di riconoscere nell’altro un mistero inviolabile. L’uomo contemporaneo ha smesso di guardare chi gli sta dinanzi come una presenza da custodire, riducendolo a cosa da trattenere, consumare, possedere.

Quando il Mistero viene espulso dall’orizzonte umano, ogni cosa si appiattisce sulla sola dimensione visibile. Se non esiste altro oltre la materia, anche il corpo si riduce a carne disponibile, oggetto da usare, manipolare e profanare. È questa una deriva drammatica del nostro tempo. Smarrita la coscienza di una profondità interiore inalienabile, la vita perde progressivamente la sua sacralità e i rapporti umani si irrigidiscono dentro le logiche del controllo.

Il corpo umano non è solo un involucro biologico. Esso custodisce una dignità originaria, che precede ogni riconoscimento sociale, perché porta impressa l’impronta del Creatore. Ogni uomo e ogni donna recano in sé un tratteggio unico e irripetibile, disegnato da un Sommo Artigiano.Con infinita cura, Dio ha definito ogni sfumatura dell’esistenza, imprimendo nella persona un sigillo che appartiene all’eterno. Nulla è casuale nel Suo sguardo.

Il corpo diventa così lo spazio fisico in cui l’Invisibile si rende visibile: ogni linea di carne non è un dato biologico fortuito, ma il risultato tangibile di un’intenzione d’amore eterna. È il disegno attraverso cui la mano divina rende visibile il Mistero, una dimora sacra in cui l’Eterno lascia trasparire la Sua presenza.

Per questo la carne non può essere ridotta a merce di consumo o a trofeo di possesso. Violare il corpo dell’altro non significa soltanto commettere un crimine contro un simile, ma profanare un’opera che non ci appartiene. Appartiene a Dio. Oltraggiarla significa calpestare quel tratteggio che Dio stesso ha inciso nella storia dell’uomo. In questo segno è custodita la vera misura dell’amore, una misura che il mondo sembra aver dimenticato.

È la certezza di un Dio che ha pensato e voluto la vita da sempre, che ci ha scelti e disegnati prima dei tempi, amandoci prima ancora che esistessimo. Radicare l’esistenza in questa verità è l’unico argine allo smarrimento contemporaneo.

Di fronte a questo Mistero, l’ego arretra. Riconosce la mano di Dio, si vede come dimora divina e si ritrova in quel tratteggio primordiale che permette di guardare sé stessi e l’altro nella loro verità più profonda.