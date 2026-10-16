Il sale della terra e il pericolo della tiepidezza

«Voi siete il sale della terra» (Matteo 5,13). Con queste parole Gesù ci affida una responsabilità grande: rendere il mondo più umano, più giusto, più capace di amore attraverso la nostra presenza, le nostre scelte e la testimonianza della nostra vita. Il sale non occupa il centro della tavola, non pretende di essere ammirato, non chiede riconoscenza. Eppure, quando manca, ci accorgiamo di quanto sia importante. Per dare sapore, deve sciogliersi, quasi scomparire, affinché ciò che incontra possa diventare migliore.

Forse è proprio questa l’immagine più bella di una vita spesa per gli altri: donarsi senza ostentazione, fare il bene senza aspettare applausi, servire senza pretendere ricompense. Ma Gesù ci mette anche in guardia: il sale può perdere il suo sapore. E allora diventa inutile, incapace di assolvere alla missione per la quale esiste. È un monito che riguarda tutti noi, soprattutto quando rischiamo di confondere la fede con le abitudini, la religiosità con le apparenze, le parole con la testimonianza concreta.

Possiamo frequentare le chiese, recitare preghiere, parlare di Dio e dichiararci cristiani. Ma se rimaniamo indifferenti davanti alla sofferenza, se chiudiamo gli occhi davanti all’ingiustizia, se neghiamo una mano a chi ha bisogno, che cosa rimane della nostra fede? È qui che risuonano le parole severe dell’Apocalisse, rivolte alla Chiesa di Laodicèa: «Poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca» (Apocalisse 3,16). Parole dure, che scuotono le coscienze e ci costringono a guardarci dentro.

Il Signore non condanna la fragilità umana, il dubbio sincero o la fatica di chi cade e cerca di rialzarsi. Conosce le nostre debolezze, le nostre paure e le nostre contraddizioni. Ciò che denuncia è piuttosto una fede senza passione, senza coerenza, senza la volontà di lasciarsi trasformare.

La tiepidezza è la comoda convinzione che, in fondo, non sia necessario fare nulla di più. È scegliere il silenzio quando occorrerebbe parlare, il compromesso quando bisognerebbe difendere la verità, l’indifferenza quando qualcuno attende un gesto di solidarietà. Eppure, il contrario dell’amore non è soltanto l’odio. Spesso è proprio l’indifferenza: passare accanto a una persona che soffre senza fermarsi, vedere un’ingiustizia e convincersi che non ci riguardi, sapere che qualcuno ha bisogno di noi e voltarsi dall’altra parte.

Essere cristiani non significa essere perfetti. Significa non rassegnarsi al male, non abituarsi all’indifferenza, non smettere di cercare il bene, anche quando costa fatica e sacrificio. Significa avere il coraggio di perdonare, la forza di essere giusti, l’umiltà di riconoscere i propri errori e la generosità di tendere la mano a chi è rimasto indietro. Non servono necessariamente gesti straordinari. Talvolta basta una parola che restituisca dignità, una presenza che vinca la solitudine, un perdono che ricomponga un rapporto, una scelta onesta compiuta quando sarebbe più facile cedere alla convenienza.

Il bene autentico, del resto, non sempre fa rumore. Spesso cresce nel silenzio, lontano dagli occhi del mondo. Ma lascia un segno nel cuore di chi lo riceve e, forse senza che ce ne accorgiamo, contribuisce a rendere migliore la società in cui viviamo. E allora, di fronte a queste parole del Vangelo, dovremmo avere il coraggio di porci alcune domande.

La mia fede rende migliore la vita delle persone che incontro? Le mie parole sono coerenti con le mie azioni? Ho saputo essere vicino a chi soffre? Ho difeso ciò che ritenevo giusto anche quando farlo mi costava qualcosa? Oppure, qualche volta, ho preferito la tranquillità della mia coscienza alla responsabilità di agire? Non sono domande alle quali possiamo rispondere una volta per tutte. Sono domande che dovrebbero accompagnarci ogni giorno, perché ogni giorno ci offre una nuova possibilità di scegliere.

Alla fine della nostra esistenza, forse, non conteranno i riconoscimenti ricevuti, le posizioni raggiunte o le parole pronunciate per dichiarare la nostra bontà. Ciò che resterà davvero sarà il bene che avremo seminato, l’amore che avremo saputo donare, la speranza che avremo restituito a qualcuno.

E forse il Signore non ci domanderà quante volte abbiamo parlato di Lui, ma quanto siamo stati capaci di riconoscerlo nel volto di chi aveva bisogno di noi. Perché il Vangelo non ci chiede soltanto di credere, ma di vivere ciò in cui crediamo. Non ci chiede soltanto di essere presenti, ma di lasciare un segno. Non ci chiede di essere ammirati, ma di essere utili. Siamo chiamati a essere sale della terra, non spettatori della vita; testimoni dell’amore, non semplici custodi delle parole; uomini e donne capaci di scegliere il bene, senza lasciarsi vincere dalla tiepidezza. E quando ci accorgeremo di aver perso sapore, non sarà troppo tardi per ritrovarlo. Finché siamo in cammino, possiamo ricominciare. Possiamo chiedere perdono, correggere i nostri errori, riaprire il cuore e tornare a essere una presenza buona nella vita degli altri. Perché la fede, quando è autentica, non ci rende estranei al mondo: ci rende più responsabili del mondo. E il sale, anche quando non si vede, continua a compiere la sua missione. Che il Signore ci conceda, dunque, di non essere cristiani soltanto di nome, ma di diventarlo ogni giorno attraverso le opere; di non perdere il sapore della fede, né il calore dell’amore; e di poter lasciare, al termine del nostro cammino, una traccia di bene nel cuore di chi abbiamo incontrato.