Il “programma di governo” di ogni Papa

Il programma di ogni Papa è dato dal Vangelo e dalla sua interpretazione così come si è configurata nella tradizione. La metodologia va individuata nell’approccio pastorale alla realtà, e cioè partire dalle situazioni reali, concrete, non da principi o enunciati dottrinali, illuminandole con la luce del Vangelo e proponendo vie concrete di azione.

Dal giorno successivo all’elezione di ciascun Papa al soglio di Pietro, i mass media di tutto il mondo si cimentano invano in un esercizio ricorrente in ogni pontificato. Cercare negli interventi del papa il “testo programmatico” dal quale estrarre le linee-guida della sua missione evangelizzatrice. Non fa eccezione il documento di Robert Francis Prevost sulla dignità dell’essere umano come criterio per orientare il progresso tecnico. Leone XIV nel presentare al mondo e a tutto il popolo di Dio la sua prima Lettera Enciclica, incentrata sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, ha inviato tutti i membri della Chiesa e della famiglia umana: “Impariamo ad ascoltarci gli uni gli altri, affrontiamo con coraggio le sfide presenti e cooperiamo alla costruzione di una società più umana e fraterna. Per favore portate con voi l’impegno a rimanere desti e, come ‘artigiani di speranza’, a continuare a costruire il cantiere del nostro tempo. Lo Spirito del Signore Risorto sostenga il nostro lavoro comune”.

Nella enciclica “Magnifica Humanitas” in tanti hanno cercato il programma di governo della Chiesa contemporanea. Ciò accade in ogni pontificato. Come scriveva Giovanni Paolo II, “non si tratta di inventare un ‘nuovo programma’. Un programma c’è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione”. Insomma, la Chiesa doveva continuare, rendendola quotidianità, l’esperienza giubilare, l’esperienza di un popolo in cammino dentro la storia, portatore di una proposta di libertà e di rispetto per la dignità di tutti. Ebbene, c’erano tutte le premesse per un profondo rinnovamento, per “prendere il largo”. Indicendo il Giubileo, con la lettera apostolica Tertio millennio adveniente, il Papa aveva proposto al popolo cristiano un esame di coscienza in riferimento, non solo ai mali antichi, ai tradimenti del passato, ma anche ai “mali del nostro tempo”: e, tra questi, aveva inserito la ricezione del Concilio Vaticano II.

In pratica, rivolgendosi soprattutto ai vescovi, aveva chiesto come fossero state realizzate, nelle rispettive diocesi, le quattro costituzioni su cui poggia l’insegnamento conciliare. Ad esempio, della Lumen gentium, come fosse stata sviluppata l’ecclesiologia di comunione, “dando spazio ai carismi, ai ministeri, alle varie forme di partecipazione del popolo di Dio”. Si sarebbe partiti da lì, da quella riflessione collettiva, per avviare una “nuova evangelizzazione”, ossia per scrivere una nuova pagina di storia del cattolicesimo. Terminato il Giubileo con la Novo millennio ineunte Giovanni Paolo II ne tirò le somme, ricordando e sottolineando i vari momenti della celebrazione. Ma, sul finire, se ne uscì con quel singolare interrogativo: “Ho chiesto alla Chiesa di interrogarsi sulla ricezione del Concilio”.

Il Vaticano II – pensavano in molti – era stato un grande evento, un evento provvidenziale, ma ormai era il momento di voltare pagina. Era cambiato il mondo, rispetto ai tempi delle assise ecumeniche, ed era cambiata anche la situazione della Chiesa, erano cambiati i problemi che la Chiesa doveva affrontare. Ma se non fu possibile attuare una grande riforma, è anche vero che Giovanni Paolo II ha fatto comunque una abbondantissima seminagione, gettando così le fondamenta per quest’opera riformatrice. Impostata – come, del resto, l’intera sua vita – sulla ricerca costante di una nuova sintesi tra esperienza terrena e trascendenza. E questa, pensandoci, è stata anche l’eredità che ha lasciato ai suoi successori.

È l’ora di una nuova “fantasia della carità”. Un impegno speciale deve riguardare alcuni aspetti della radicalità evangelica che sono spesso meno compresi, fino a rendere impopolare l’intervento della Chiesa, ma che non possono per questo essere meno presenti nell’agenda ecclesiale della carità. Incluso il dovere di impegnarsi per il rispetto della vita di ciascun essere umano dal concepimento fino al suo naturale tramonto. Con uno stile specificamente cristiano: sono soprattutto i laici ad essere chiamati a rendersi presenti in questi compiti.