Il primo giorno di scuola: una pagina bianca da scrivere insieme

Tra pochi giorni le aule torneranno a riempirsi di voci, zaini e quel misto di emozione e curiosità che solo il primo giorno di scuola sa regalare. È un momento che si ripete ogni anno, eppure conserva sempre qualcosa di speciale: la sensazione di una pagina bianca pronta a essere scritta insieme. La scuola che sta per riaprire i battenti non è soltanto il luogo dove si imparano nozioni e discipline. È soprattutto lo spazio dove le nuove generazioni scoprono chi sono e chi vogliono diventare. Tra i banchi, i ragazzi non incontrano solo libri e materie: incontrano l’altro, con la sua storia, la sua provenienza, le sue fragilità e i suoi talenti. Ed è proprio in questo incontro che nasce la fraternità: quel sentimento che ci fa riconoscere negli altri una dignità uguale alla nostra, al di là di ogni differenza. Quest’anno, come sempre, le classi accoglieranno storie diverse: chi arriva da lontano, chi porta con sé difficoltà silenziose, chi ha bisogno di più tempo o di più attenzione. È qui che la scuola mostra il suo volto più bello, quello dell’inclusione autentica: non un semplice accogliere, ma un valorizzare ogni differenza come ricchezza condivisa. Nessuno dovrebbe sentirsi ai margini di un’aula, di un cortile, di un gruppo di compagni.

Il nuovo anno scolastico è anche l’occasione per rimettere in moto i meccanismi della democrazia che la scuola sa insegnare meglio di chiunque altro: le assemblee di classe, le rappresentanze studentesche, i primi confronti e le prime discussioni. Sono palestre di cittadinanza, dove ragazze e ragazzi imparano gradualmente a far sentire la propria voce, ad ascoltare quella altrui, a cercare insieme soluzioni condivise. Sono i mattoni con cui si costruisce, giorno dopo giorno, la società di domani. Non va dimenticato, poi, il ruolo che la scuola gioca contro le disuguaglianze. In un tempo in cui le distanze economiche e sociali rischiano di allargarsi, garantire a ogni studente le stesse opportunità di crescita significa scommettere sul futuro dell’intera comunità. Le attività di sostegno, i progetti extracurriculari, l’attenzione agli alunni più fragili: tutto questo trasforma la scuola in un presidio di equità, capace di offrire una seconda possibilità a chi parte da condizioni più difficili.

Mentre il campanello sta per suonare ancora una volta, vale la pena ricordare che ogni nuovo anno scolastico non è solo un ricominciare, ma un’opportunità di cambiamento. Educare alla fraternità, all’inclusione e alla partecipazione significa preparare cittadini capaci di costruire, insieme, una società più giusta e solidale. Buon anno scolastico a tutti: che sia un anno di incontri, di crescita condivisa e di comunità ritrovata.