Il Museo delle Anime del Purgatorio, tra memoria, devozione e preghiera

In questo mese di novembre tradizionalmente dedicato al ricordo di chi ci ha lasciato, c’è un luogo particolare, il “Museo delle Anime del Purgatorio”, si trova all’interno della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, su Lungotevere nel rione Prati a Roma, un edificio sacro, in stile neogotico tanto da essersi meritato l’appellativo di “Piccolo Duomo di Milano”. Questo museo, custodisce una collezione unica al mondo di testimonianze che, secondo la tradizione cattolica, deriverebbero dalle anime del Purgatorio in cerca di preghiere, senza dimenticare tuttavia che le testimonianze conservate devono però essere considerate nel loro contesto.

Il fatto che un’impronta o un segno venga attribuito a un’anima del Purgatorio, appartiene alla tradizione e all’interpretazione religiosa degli episodi. Non significa che l’origine soprannaturale di questi fenomeni sia stata dimostrata scientificamente. Si deve ad un missionario francese della Congregazione del Sacro Cuore, fondata nel 1854 dal religioso Giulio Chevalier (1824-1907) padre Victor Jouët, (1839-1912) che alla fine del XIX secolo iniziò a raccogliere oggetti e “documenti” che, forse secondo il suo parere, provavano l’esistenza del Purgatorio e le richieste di suffragio da parte delle anime lì residenti.

Nel 1897, un incendio devastò una cappella laterale della chiesa ancora in costruzione; tra le fiamme, padre Jouët affermò di aver intravisto sul muro l’immagine di un volto sofferente, interpretato come quello di un’anima del Purgatorio che chiedeva suffragi. Egli iniziò a raccogliere prove materiali di presunte apparizioni, così da collezionare reliquie di anime cosiddette “purganti”. Il missionario, colpito da quanto successo, decise di viaggiare nel resto dell’Europa, con lo scopo di cercare documenti e nuove testimonianze. Riuscì a raccogliere anche oggetti che provenivano dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania. A tutta la particolare collezione fu dato il nome di “Museo cristiano d’Oltretomba”. Scopo di questa rara raccolta ufficialmente istituita dopo il 1917, fu l’intento di promuovere la devozione e la preghiera in aiuto e suffragio dei defunti. Queste testimonianze, risalenti per lo più al XVII, XVIII e XIX secolo, hanno tutte una storia spesso legata alla richiesta di Messe o preghiere per abbreviare il periodo di purificazione delle anime in attesa di ascendere al Paradiso.

Tra gli oggetti che sono visibili a tutti coloro che entrano in chiesa troviamo: le impronte di mani e di volti lasciate, secondo la tradizione, da anime che si sarebbero manifestate su abiti, libri o pezzi di legno per chiedere preghiere o messe di suffragio. Un libro di preghiere appartenuto a una donna belga del XVII secolo, con un’impronta bruciata lasciata dal marito defunto nel 1838. Una cuffia di lino con un segno scuro che si ritiene impresso da un’anima penitente. Lettere e testimonianze scritte che accompagnano ogni reperto, spesso firmate da religiosi o testimoni dell’epoca. Tra i vari documenti esposti si può osservare anche la fotocopia di una banconota da dieci lire, in parte bruciata, che lo spirito di un sacerdote trapassato avrebbe lasciato tra l’agosto e il novembre del 1920 nel monastero di San Leonardo di Montefalco, insieme ad altre ventinove banconote, per convincere i suoi confratelli a fargli dedicare una messa. Particolare è anche il fac-simile, l’originale si trova a Winnenmberg, una città della Sassonia, in Germania, di un’impronta di fuoco lasciata, il 13 ottobre del 1696, sul grembiule di suor Maria Herendorps, religiosa conversa del monastero benedettino, presso Warendorf nella regione della Westphalia, dalla mano della defunta suor Chiara Schoelers, religiosa corista dello stesso Ordine, morta di peste nel 1637. Sicuramente la visita in questa chiesa invita a riflettere sul profondo legame che l’uomo, in ogni epoca, ha avuto con il mistero della morte e dell’aldilà.

Il valore di queste particolari documentazioni e testimonianze è soltanto umano. Esse non possono costituire una prova di realtà riguardanti la fede. La fede, infatti, è basata su altre motivazioni, ben al di là delle prove sensibili. Unicamente, questi “cimeli” sono testimonianze di fatti che hanno la garanzia di persone riconosciute degne di fede. In ordine alla fede, i cimeli esposti non costituiscono, né vogliono costituire, prova della realtà del Purgatorio, possono, però, suscitare o ravvivare la devozione per i defunti e richiamarle al dovere cristiano del suffragio. Nonostante la Chiesa cattolica non abbia mai proclamato l’autenticità scientifica di tali segni, il museo continua a rappresentare una testimonianza della spiritualità popolare e della devozione per le anime del Purgatorio diffusa tra XIX e XX secolo.