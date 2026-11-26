Che cos’è, in fondo, la scuola? È il luogo in cui una società decide di consegnare alle nuove generazioni gli strumenti per capire il mondo e per starci da cittadini. Oggi le informazioni sono ovunque, a portata di schermo. Ciò che la scuola può offrire in più è un adulto che accompagna gli studenti a selezionare, comprendere e applicare nella maniera migliore ciò che apprendono. Don Lorenzo Milani, nella scuola di Barbiana, aveva visto con chiarezza il nodo della questione: la scuola è uno strumento di uguaglianza solo se riesce a dare a ciascuno la padronanza della lingua e del pensiero. Il suo “I care“, mi importa, resta una delle formule più efficaci per descrivere il lavoro dell’insegnante: assumersi la responsabilità di ciò che accade ai ragazzi, senza limitarsi a registrarne i risultati. Don Milani ricordava anche che trattare allo stesso modo situazioni di partenza diverse non produce giustizia, ma conferma le disuguaglianze.

Le difficoltà attuali sono note, eppure è proprio in questo contesto che il valore della professione appare con più evidenza. L’opera del docente produce effetti spesso lontani nel tempo e difficili da misurare: una spiegazione, un incoraggiamento o una correzione fatta con attenzione possono contare anni dopo, in modi che chi li ha offerti non vedrà mai. Per questo la prima competenza, prima ancora di quelle tecniche, è la fiducia. Fiducia nella capacità di ogni studente di migliorare, anche quando sembra disinteressato. Fiducia nella conoscenza come bene che si costruisce insieme e che regge alle domande. Fiducia nel proprio ruolo, che non richiede perfezione ma coerenza: gli studenti tollerano l’errore di un insegnante, molto meno la sua finzione. Altrettanto importante è la dimensione collettiva. Un collegio docenti può ridursi a luogo di rivendicazioni e contrapposizioni, oppure diventare una comunità professionale in cui si condividono metodi, si discutono i casi difficili, ci si sostiene nei momenti critici. Sono pratiche semplici, come confrontarsi su una classe, passare un materiale riuscito o offrire aiuto a un collega in difficoltà, ma incidono sul clima di un istituto più di molte disposizioni formali.

La cattedra, quindi, va intesa come una funzione di servizio. Una scuola non forma soltanto prestazioni da valutare: forma persone capaci di orientarsi, di argomentare, di partecipare alla vita comune. Ogni studente è una storia in corso, non un risultato da certificare. Il valore dell’insegnamento sta qui: nel credere, giorno dopo giorno, che l’istruzione cambi le possibilità di una persona e, attraverso di essa, quelle di una comunità.