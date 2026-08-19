Il filo che unisce Leone XIV e Giovanni XXIII

In molti suoi interventi Leone XIV richiama la figura e il magistero di San Giovanni XXIII indicandolo come il grande precursore della via alla pace e del disarmo integrale. In particolare nella “Pacem in Terris” e nei messaggi per invocare la fine delle guerre, Leone XIV riprende il filo rosso della profezia di papa Roncalli, fondata sulla dignità della persona e sul dialogo. Leone XIV ricorda che Giovanni XXIII fu il primo a introdurre con forza la prospettiva del disarmo integrale, sottolineando che esso si ottiene soltanto attraverso un profondo rinnovamento delle coscienze, dell’intelligenza e del cuore. Nelle sue visite e nei documenti ufficiali, Robert Francis Prevost cita l’insegnamento di Giovanni XXIII per ribadire che ogni essere umano è persona e che la convivenza globale deve reggersi su verità, giustizia, carità e libertà. Ad unire Leone XIV e Giovanni XXIII è soprattutto la consapevolezza che la logica della forza e del riarmo porta inevitabilmente alla distruzione. Da qui la ricerca incessante del negoziato e dell’incontro tra i popoli. Al momento della sua elezione Roncalli sembrava destinato a preparare la strada a un successore più giovane, che avrebbe avuto più tempo a disposizione per far uscire la Chiesa dall’immobilismo in cui si era bloccata, a tutti i livelli, nell’ultimo periodo del pontificato di Pio XII. Al contrario, il patriarca ortodosso di Costantinopoli, Atenagora, aveva intuito immediatamente la carica di profezia e di coraggio che aveva dentro il nuovo Papa. Al punto da applicargli le parole del quarto Vangelo: “C’è un uomo inviato da Dio, di nome Giovanni”. Perciò, non fu certo un caso che, pur tra equivoci e polemiche, fossero stati per primi i cristiani delle altre Chiese, ma anche laici, e perfino agnostici, a reagire positivamente al clamoroso annuncio fatto da Giovanni XXIII il 25 gennaio del 1959. Non erano trascorsi neppure tre mesi dall’elezione. Quel giorno, nel cenobio benedettino accanto a San Paolo fuori le Mura, papa Roncalli, “tremando un poco di commozione”, aveva comunicato ai cardinali presenti di aver deciso di convocare un Concilio ecumenico, il 21°. E, mentre pronunciava quelle parole, i cardinali si guardavano sbigottiti, sconcertati, non credendo a quanto sentivano. “Ci fu – aveva raccontato il Papa, prendendoli deliziosamente in giro – un impressionante devoto silenzio”.

Era la Chiesa curiale, con forti ramificazioni dappertutto, e che non voleva cambiare, gelosa custode com’era del regime di cristianità. Poi, c’era una Chiesa ch’era stata colta di sorpresa, dando ormai per scontato che la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia avesse di fatto reso “superflua” l’istituzione conciliare. E ancora, una Chiesa che avvertiva il bisogno di rinnovamento, ma non era pronta, preparata. Infine, una Chiesa élitaria, formata da movimenti d’avanguardia, quello biblico, quello liturgico, teologico, ecumenico: minoranze, sì, ma portatrici di progetti riformisti molto convincenti. Giovanni XXIII aveva compreso che la Chiesa doveva uscire dall’isolamento. Scrollarsi di dosso quell’eccesso di uniformità che ormai da troppo tempo – anche se in reazione alle minacce esterne, dal razionalismo all’ateismo, e alle crisi interne, con il modernismo – ne aveva enormemente rallentato l’azione pastorale, gli slanci missionari. Non solo, ma la Chiesa doveva assolutamente riprendere il dialogo con l’umanità, in un momento storico di grandi pericoli per la pace e di grandi cambiamenti politici, sociali e culturali. Il mondo diviso in due blocchi, e presto sarebbe stato costruito il Muro di Berlino. Lo strapotere del Nord ricco e la rabbia crescente di un Sud ogni giorno più povero. L’emancipazione della classe lavoratrice. Molti Paesi che si stavano liberando dal colonialismo. Il boom tecnologico. Le nuove generazioni in fibrillazione. “Non si attende dalla Chiesa – si chiedeva Roncalli – non solo un nuovo monito ma anche la luce di un grande esempio?”. Leone XIV ha citato direttamente la definizione di papa Roncalli secondo cui ogni essere umano è persona dotata di intelligenza e volontà libera, titolare di diritti e doveri universali, inviolabili e inalienabili. Nel solco della “Pacem in terris”, Robert Francis Prevost ha rilanciato l’appello a disarmare la logica del terrore e della tecnica, invocando una pace disarmata e perseverante basata sull’incontro tra i popoli.