Il dolore innocente e la speranza che nasce dalla Croce

Perchè Dio consente che i bimbi debbano soffrire? È forse una delle domande più difficili che un uomo possa rivolgere a Dio. Nessuna risposta davvero onesta può cancellare il dolore di un bambino che soffre. Nel cristianesimo non esiste una spiegazione semplice o “matematica” del male. Gesù stesso, davanti alla sofferenza, non fa grandi discorsi filosofici: piange davanti alla morte di Lazzaro, si commuove, guarisce, prende i bambini in braccio.

Questo significa una cosa profonda: Dio non è indifferente al dolore innocente. Molti pensatori cristiani hanno cercato di capire il perché del male: la libertà umana, un mondo ferito dal peccato, i limiti della natura, la fragilità della condizione umana. Ma quando la sofferenza colpisce un bambino, ogni teoria sembra insufficiente. Forse il punto centrale della fede cristiana non è tanto “spiegare” il dolore, quanto affermare che Dio entra dentro il dolore umano. La Croce di Cristo dice proprio questo: Dio non guarda la sofferenza da lontano. La attraversa. Per questo tanti santi, medici, genitori e uomini di fede hanno continuato a credere pur senza comprendere tutto. Non perché avessero risposte complete, ma perché sentivano che il male non ha l’ultima parola.

Anche Papa Francesco ha detto più volte che davanti al dolore dei bambini talvolta non bastano le spiegazioni; resta quasi solo il silenzio, la preghiera e la vicinanza. E forse la domanda più decisiva non è soltanto: “Perché Dio permette questo?” ma anche: “Chi siamo noi davanti a quel dolore?”.

Perché ogni bambino che soffre interpella la coscienza del mondo intero. Ci chiede amore, cura, giustizia, tenerezza. Ci chiede di non voltarci dall’altra parte. C’è una frase del Vangelo che molti ricordano in questi momenti: “Lasciate che i bambini vengano a me.” Ed è difficile pensare che Cristo, che pronunciò quelle parole, possa restare estraneo alle lacrime di un bambino.