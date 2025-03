Il dialogo intergenerazionale sia un’opportunità per costruire una società più inclusiva

Il ruolo dei giovani nel promuovere il dialogo intergenerazionale è di primaria importanza, soprattutto alla luce degli insegnamenti di Papa Francesco, che ci invita a costruire ponti tra le diverse generazioni per un mondo più coeso e solidale. Il Santo Padre ha spesso sottolineato la necessità di un dialogo aperto e costruttivo tra i giovani e gli anziani, in cui i primi possano portare la loro energia, creatività e innovazione, mentre i secondi possano condividere la saggezza e l’esperienza accumulata nel corso degli anni. In questo scambio, si costruisce un legame di reciproco arricchimento, che arricchisce sia le giovani che le più anziane generazioni.

Nell’enciclica “Laudato si’”, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di “ascoltare la terra e gli altri“, un concetto che può essere esteso anche al dialogo intergenerazionale. I giovani, secondo il Magistero pontificio, devono essere protagonisti di una cultura che rispetti la dignità di ogni persona, inclusi gli anziani, e allo stesso tempo assumere la responsabilità di prendersi cura del pianeta. Il Santo Padre invita i giovani a non rimanere indifferenti alla povertà, alle ingiustizie sociali e ai cambiamenti climatici, temi che devono essere discussi anche con chi ha vissuto periodi storici diversi, così da favorire una visione più complessa e completa delle problematiche globali.

Occorre quindi porre l’accento sulla necessità di creare una società in cui le persone di tutte le età possano vivere pienamente e in modo integrato, facendo leva sul contributo delle diverse generazioni per affrontare le sfide legate all’invecchiamento. I giovani possono assumere un ruolo decisivo, portando il loro impegno verso l’innovazione, ma anche l’attenzione verso il rispetto per gli anziani, il loro benessere e il loro ruolo attivo nella società. Il dialogo intergenerazionale, deve diventare un’opportunità per costruire una società più inclusiva, solidale e resiliente. I giovani, ispirati dal messaggio di fraternità di Papa Francesco, possono contribuire significativamente a questa visione, affrontando le sfide globali con empatia e apertura verso le esperienze di chi li ha preceduti, tendendo loro la mano con spirito di fraternità autentica.