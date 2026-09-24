Il cuore ricorda sempre: la forza della sensibilità di fronte al tempo che passa

Mia madre, negli ultimi anni della sua vita, aveva cominciato a perdersi dentro se stessa. Non saprei dire con precisione quando sia accaduto. Forse non esiste un giorno preciso nel quale la memoria decide di abbandonarci. È più probabile che lo faccia lentamente, quasi con discrezione, portandosi via prima le cose più recenti e lasciando, per un po’, intatto ciò che è stato inciso più profondamente nel cuore. Aveva difficoltà a riconoscere i miei fratelli. Li guardava e, qualche volta, nei suoi occhi compariva quella esitazione dolorosa di chi cerca un volto conosciuto dentro una nebbia che si è fatta improvvisamente troppo fitta.

Io, invece, ero diverso. Ero il figlio più piccolo. Forse quello al quale era rimasta più legata. Quando mi vedeva, mi accoglieva con parole dolcissime. Ancora oggi mi chiedo che cosa accadesse, dentro di lei, in quei momenti. Forse non riusciva più a ricostruire con la ragione la mia identità, il mio nome, la mia storia. Ma qualcosa di più profondo continuava a riconoscermi. Come se, mentre la memoria cancellava lentamente i nomi, avesse lasciato intatto il sentimento. È una cosa che mi ha sempre affascinato e, insieme, commosso.

Che cosa rimane di noi quando la memoria comincia a consumarsi? Forse molto più di quanto immaginiamo. La mente può smarrire un volto, una data, un episodio, persino il nome di una persona amata. Ma l’emozione che quella persona ha lasciato dentro di noi può sopravvivere alla memoria che la custodiva. Forse mia madre non ricordava tutto di me. Ma ricordava di amarmi. E questa certezza, vera o soltanto sperata, è una delle eredità più preziose che mi abbia lasciato.

Oggi, qualche volta, penso anche a me. Ho settantasei anni e non posso più guardare il tempo soltanto alle mie spalle. Comincio inevitabilmente a guardarlo anche davanti a me. E mi capita di chiedermi se un giorno anch’io dovrò attraversare quella stessa nebbia. Se ci sarà un momento nel quale qualche nome non verrà più alla mente, qualche ricordo diventerà incerto, qualche volto perderà i suoi contorni. È una paura che credo appartenga a molti di noi quando gli anni cominciano a diventare numerosi.

Ma poi mi fermo. E mi dico che invecchiare non significa necessariamente perdersi. Ci sono cose che diventano più lente, forse. La memoria, qualche volta, fa più fatica. Il corpo non obbedisce più con la stessa prontezza di un tempo. Ma c’è anche qualcosa che, stranamente, sembra diventare più vivo. La sensibilità. Mi accorgo che oggi riesco a commuovermi per cose che un tempo avrei forse considerato insignificanti. Sissi che mi guarda. Una musica che arriva all’improvviso e apre una porta sulla memoria. Il volto di un mendicante incontrato per strada, dietro il quale immagino una vita che non conosco.

Un bambino che piange. Una persona anziana che cammina lentamente. Una fotografia. Una parola. Un tramonto. E mi domando se tutto questo sia davvero un segno di debolezza. Forse no. Forse, con gli anni, non diventiamo bambini. Forse diventiamo semplicemente più capaci di distinguere ciò che conta da ciò che non conta. Da giovani abbiamo bisogno di conquistare. Di dimostrare. Di correre. Di essere forti. La vita ci chiede di indossare corazze e noi le indossiamo volentieri, convinti che quella sia la forza. Poi gli anni passano. E lentamente scopriamo che la vera forza potrebbe essere un’altra. È poter dire che qualcosa ci ha commosso. È avere ancora pietà. È lasciarsi intenerire da un animale. È fermarsi davanti al dolore di uno sconosciuto.

È avere nostalgia. È sentire ancora un brivido ascoltando una musica. È avere il coraggio di dire: questa cosa mi fa piangere. Forse non sto tornando bambino. Forse sto tornando all’essenziale. E forse è questo che accade quando la vita, dopo averci fatto attraversare tante strade, comincia a togliere ciò che è superfluo. Restano poche cose. Gli affetti. I ricordi. Le persone che abbiamo amato. Le persone che ci hanno amato. E Dio. Sì, anche Dio. Perché più passa il tempo e più mi accorgo che la vita non può essere soltanto ciò che riusciamo a trattenere nella memoria. Ci sono cose che la memoria non può spiegare.

Un amore che rimane. Una carezza che ricordiamo dopo decenni. Una voce che continuiamo a sentire dentro di noi quando quella persona non c’è più. Forse è lì che comincia la fede. Nella speranza che nulla di ciò che abbiamo veramente amato vada perduto. E allora penso ancora a mia madre. Forse il suo cervello stava lentamente perdendo la capacità di riconoscere. Ma il suo cuore, se mi è consentito dirlo così, continuava a ricordare. E mi piace pensare che, quando mi vedeva arrivare e mi accoglieva con quelle parole dolcissime, non fosse soltanto la memoria a riconoscermi. Forse era qualcosa di più profondo.

Forse era l’amore. E se un giorno dovesse accadere anche a me di dimenticare qualche nome, qualche volto, qualche pagina della mia vita, vorrei almeno conservare questo: la capacità di riconoscere l’amore. Perché alla fine, forse, la nostra vita non sarà ciò che avremo ricordato. Sarà ciò che avremo amato. E forse è proprio per questo che, dopo tanti anni con i piedi sulla terra, sento sempre più forte il bisogno di vivere con gli occhi al cielo.