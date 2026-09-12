Il compito della scuola: educare a guardare oltre il proprio interesse

Insegnare, prima ancora che trasmettere nozioni, significa aiutare le nuove generazioni a diventare cittadini consapevoli del mondo in cui vivono. È da questa premessa che nasce il compito educativo della scuola: non soltanto formare menti capaci di ragionare, ma persone capaci di guardare oltre il proprio interesse immediato. Il bene comune è un’espressione che a volte suona astratta, quasi da manuale di filosofia politica. In realtà è qualcosa di molto concreto: è l’aria pulita che si respira insieme, la scuola che accoglie tutti, la strada sicura per chi la percorre, la fiducia reciproca che rende possibile la vita sociale. Educare al bene comune significa insegnare che le scelte individuali, per quanto piccole, hanno sempre una ricaduta su chi le circonda.

I giovani non sono affatto indifferenti a questo tema, come talvolta si tende a pensare. Numerose esperienze scolastiche dimostrano una sensibilità diffusa verso le questioni di giustizia, ambiente e inclusione. Il compito educativo non consiste nel convincere dall’esterno, ma nell’offrire gli strumenti per trasformare questa sensibilità in responsabilità concreta: un progetto di classe gestito insieme, l’inclusione di un compagno in difficoltà, una regola condivisa rispettata non per timore della sanzione, ma per rispetto degli altri. La scuola svolge in questo ambito un ruolo insostituibile. È lo spazio in cui, per la prima volta fuori dal contesto familiare, ogni bambino sperimenta cosa significhi vivere in una comunità fatta di persone diverse da sé, con bisogni e storie differenti. È lì che si apprende, gradualmente, che la libertà personale trova pieno senso solo quando si intreccia con la responsabilità verso gli altri.

Educare al bene comune non è un’aggiunta al programma scolastico, ma un filo che dovrebbe attraversare ogni disciplina: nella storia, attraverso la riflessione sulle conquiste collettive; nelle scienze, attraverso la comprensione dell’interdipendenza degli ecosistemi; persino in matematica, attraverso il ragionamento su come distribuire risorse limitate in modo equo. Investire in questa forma di educazione rappresenta il modo più efficace per costruire una società più coesa e più giusta. Non si tratta di un’utopia lontana, ma di un lavoro paziente, fatto di gesti quotidiani in aula, capaci nel tempo di formare adulti in grado di sentirsi parte di qualcosa di più grande di sé. È questa, in definitiva, una delle sfide più significative che il sistema educativo è chiamato ad affrontare.