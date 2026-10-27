Il catechista ieri e oggi: educare alla fede attraverso la testimonianza

La parola “catechista” viene dal greco “Katecheo” e significa “far risuonare, insegnare a voce”, egli ha il compito di guidare bambini, ragazzi e adulti in un percorso di crescita e formazione nella fede. Il primo a usare il termine “katecheo” fu l’Apostolo Paolo, infatti nelle sue Lettere, sia ai Galati che ai Corinzi, per “istruire a viva voce” o “a far risuonare” la Parola di Dio. Dopo il battesimo, c’era un periodo di due o tre anni, chiamato catecumenato, chi lo seguiva era catechista. Nella Teologia e nella dottrina della Chiesa Cattolica, l’Apostolo delle Genti, è tradizionalmente definito il modello per eccellenza dell’evangelizzatore e del catechista. Tale concetto fu espresso in maniera chiara e approfondito da Giovanni Paolo II (1978-2005) nell’esortazione apostolica del 1979 “Catechesi Tradendae” e successivamente da Benedetto XVI (2005-2013) nel corso dell’udienze generali dedicate all’Anno Paolino nel 2008. Ma, se andiamo indietro nel tempo, forse il primo manuale per i catechisti nella storia fu scritto da S. Agostino (354-430) nel 400, nei primi anni dopo la sua investitura a vescovo di Ippona nel 395, dal titolo “De catechizandis rudibus”.

L’opera impartisce indicazioni su come svolgere l’attività di formazione del cristiano, illustrando contenuti e modalità del corretto insegnamento catechistico. E lo stesso Agostino dice che il catechista; “non deve cercare di sembrare dotto, cerca di essere amato”. Nel medioevo con il battesimo dei bambini, il catecumenato sparisce, il compito passa ai parroci e ai maestri, ma restano i laici che aiutano, confraternite e ordini religiosi. In passato il catechista era spesso una figura particolarmente importante all’interno della comunità parrocchiale. La trasmissione della fede avveniva soprattutto attraverso la famiglia, la parrocchia e la scuola.

Il catechista collaborava con il sacerdote nell’insegnamento della cosiddetta “dottrina cristiana” e nella preparazione ai sacramenti come la Prima Comunione e la Cresima. Le modalità di insegnamento erano generalmente più tradizionali: si imparavano preghiere, comandamenti e nozioni fondamentali della fede, spesso attraverso la memorizzazione. Il catechista aveva il compito di trasmettere conoscenze religiose e di educare al rispetto delle regole e dei valori cristiani. In molte comunità, inoltre il catechista rappresentava un punto di riferimento, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie. La sua presenza contribuiva a mantenere viva la tradizione cristiana e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità

Naturalmente con il passar del tempo, il ruolo del catechista è diventato per molti aspetti, ancora più complesso. Viviamo in una società caratterizzata da profondi cambiamenti culturali e sociali, nella quale i bambini e i ragazzi ricevono informazioni e stimoli provenienti da molte fonti diverse.

E anche la stessa fede non viene più trasmessa automaticamente come avveniva in molte famiglie del passato. Per questo il catechista non è soltanto una persona che insegna delle nozioni religiose. E’ soprattutto un educatore e un accompagnatore. Attraverso il dialogo, l’ascolto e la testimonianza personale, cerca di aiutare i ragazzi a porsi domande sul senso della vita, sul perdono, sulla solidarietà e naturalmente sul rapporto con Dio. Un buon catechista deve saper ascoltare e comprendere il mondo dei giovani, utilizzando anche linguaggi e strumenti adatti alla loro realtà, si tratta di creare occasioni in cui la fede possa essere scoperta e vissuta concretamente.

Un elemento fondamentale, potremmo dire, accomuna il catechista di ieri e quello di oggi: la testimonianza, in quanto il suo insegnamento diventa significativo quand’è accompagnato da un’autentica esperienza di fede. Il catechista, deve mostrare attraverso le proprie azioni, che il Vangelo può diventare uno stile di vita, fondato sull’amore, sul rispetto, sul servizio e sulla cura degli altri. Attraverso il suo servizio, contribuisce inoltre a creare legami tra le persone e ad avvicinare le nuove generazioni alla vita della Chiesa. Nel 2021, Papa Francesco (2013-2025) attraverso il documento “Antiquum ministerium”, cioè antico ministero, afferma che la trasmissione della fede non è compito esclusivo dei sacerdoti, ma coinvolge anche i laici. Il catechista diventa così un collaboratore importante nella missione evangelizzatrice della fede.

La parola “ministero” indica un servizio stabile svolto nella Chiesa svolto a favore della comunità. Il ministero del catechista è quindi qualcosa di più specifico del semplice svolgere l’attività di catechismo: la persona viene istituita ufficialmente dalla Chiesa, attraverso un apposito rito, preceduto da discernimento da parte del Vescovo, da una preparazione adeguata e quando vengono soddisfatti i requisiti stabiliti. Essere catechista significa anche dedicare del tempo agli altri, mettendosi in ascolto e testimoniando con la propria vita ciò che si annuncia. E’ un servizio che richiede responsabilità, pazienza e passione, ma che può lasciare un segno profondo nella crescita di bambini, ragazzi e adulti. Il catechista, quindi, non è semplicemente colui che insegna il catechismo: una persona che accompagna un cammino, aiutando ciascuno a scoprire il significato della fede e a viverla nella propria quotidianità.