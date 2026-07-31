Il bene comune nasce soltanto attorno alla mensa della Sapienza

«La Sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha preparato la sua tavola» (Pr 9,1-2).

C’è una tavola alla quale l’uomo è sempre atteso, una mensa che supera la pura logica della convivialità. A presiederla è una presenza unica, protagonista della Sacra Scrittura: la Sapienza. È lei a custodire l’arte di un nutrimento autentico, quello che non si limita a saziare.

Siede a capotavola e custodisce l’armonia della mensa, affinché ogni incontro diventi occasione di ascolto, discernimento e rinnovamento. Si prende cura di ogni commensale, perché ciascuno possa riconoscere il proprio posto e ritrovare sé stesso. Nulla è sconosciuto ai suoi occhi. Nell’incontro con essa, l’uomo riscopre la sua innata inclinazione al Bene.

Per chi siede a questa tavola non c’è spazio per le prevaricazioni e gli interessi di parte. Non trovano posto gli scontri elevati a metodo, né le imposizioni che nascono dalla volontà di prevalere sull’altro.

Eppure troppo spesso la storia si ritrova seduta al tavolo delle contrapposizioni, degli interessi personali, dei conflitti e delle irresponsabilità.

Quando la Sapienza viene esclusa dalla tavola degli uomini, il confronto si trasforma facilmente in scontro e la ricerca del bene comune cede il passo alla difesa di interessi contrapposti. La cronaca di questi ultimi giorni, con le tensioni e gli scontri in Valsusa, richiama una ferita che va oltre la singola vicenda. Rivela una difficoltà più profonda: quella di una società nella quale il dialogo lascia spazio alla contrapposizione, l’ascolto all’indifferenza e la responsabilità alla logica dello schieramento.

È una spirale che non genera vincitori. Ogni violenza lascia una ferita. Ogni muro innalzato sottrae qualcosa alla possibilità dell’incontro. A pagarne il prezzo più alto sono sempre l’uomo e il Creato che gli è stato affidato.

Di fronte a tali divisioni è facile invocare soluzioni immediate. Ma non esistono ricette magiche, né cambiamenti affidati a un semplice schiocco di dita. Esiste una conversione del cuore. Un desiderio profondo che conduce a scegliere il Sommo Bene: un bene che non appartiene mai soltanto a sé stessi, ma diventa sempre bene per l’altro. È necessario lasciare che la Sapienza entri in un cuore per aprirlo al vero amore.

È necessario tornare a sedersi alla sua mensa, il luogo nel quale l’uomo ritrova la propria vocazione e impara nuovamente ad abitare il mondo insieme agli altri. Sedersi a quella mensa significa riconoscere sé stessi e l’altro che non sarà più un limite al proprio bene, ma la sua più autentica compiutezza.

Il Libro della Sapienza afferma che essa è «…uno spirito che ama l’uomo…» (Sap 1,6) e che «…chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta…» (Sap 6,14).

Non è una presenza lontana. Cammina nella storia, attraversa le ferite del nostro tempo e continua a indicare all’uomo la via del bene.

Si fa vicina al grido dei poveri, al respiro del Creato e alla dignità di ogni persona. Costruisce ponti invece di scavare fossati, sceglie il dialogo anziché la contrapposizione, preferisce il discernimento alla propaganda e il servizio al potere.

La Sapienza è la voce attraverso cui Dio insegna all’uomo ad amare, ad abitare il mondo, a custodire la giustizia e a ordinare la libertà. Insegna a riconoscere il volto dell’altro come parte del proprio bene, a discernere prima di decidere e a lasciarsi guidare dalla verità nella carità.

Il problema del nostro tempo non è l’assenza della Sapienza. È il fatto che troppo spesso le nostre scelte, personali e collettive, si compiono come se la sua voce non avesse più nulla da dire. Eppure essa continua a chiamare ogni uomo e ogni donna alla verità, alla giustizia, alla misericordia e alla pace.

Attorno alla tavola della Sapienza ciascuno ritrova il proprio compito. Chi governa comprende che l’autorità non deve diventare dominio. Chi manifesta riscopre che il dissenso perde la propria forza quando degenera nella violenza. Ogni cittadino comprende che l’indifferenza è già una rinuncia alla responsabilità.

La Sapienza non elimina il conflitto. Lo trasfigura. Non cancella le differenze. Le orienta verso il bene comune. Non chiede uniformità. Chiede responsabilità.

La mensa della Sapienza non è un’utopia. È una necessità. È il luogo nel quale la politica ritrova la propria anima, la società riscopre il senso della fraternità e ogni persona comprende che il bene dell’altro non diminuisce il proprio, ma lo rende più pieno.

Oggi abbiamo moltiplicato i tavoli delle trattative, delle conferenze, delle mediazioni e delle contrapposizioni dimenticando la tavola da cui ogni altro tavolo dovrebbe prendere forma: è la tavola della Sapienza.