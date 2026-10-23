Il beato Giuseppe Baldo parroco della preghiera e del coraggio

Giuseppe Baldo (1843-1915) nacque a Puegnago del Garda, un paesino in provincia di Brescia, ma facente parte della diocesi di Verona. Al momento della vocazione sacerdotale la madre gli disse: “Ricordati: ci sono due sorta di preti: O prete buono o niente!”. Egli entrò nel seminario di Verona nel 1858 e il 15 agosto del 1865, a soli ventidue anni, per indulto pontificio fu ordinato sacerdote dal vescovo di Verona Luigi di Canossa (1809-1900). L’indulto pontificio è una concessione speciale e benevola fatta dal Papa in deroga al diritto canonico comune, a favore di una persona fisica o giuridica. Dopo aver ricoperto vari incarichi, tra i quali quello di Vicegerente del Collegio Vescovile di Verona, dove rimase per ben undici anni, Giuseppe Baldo fu inviato come parroco a Ronco di Adige, un piccolo comune vicino la città scaligera.

Da parroco incrementò e rinnovò l’Apostolato della Preghiera, eresse la Confraternita del SS.mo Sacramento, istituì le Sante Quarantore (cioè l’esposizione del Santissimo) e riordinò la Compagnia della Dottrina Cristiana. Egli visse nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, un periodo di grandi cambiamenti, politici, economici e sociali. In Italia, dopo l’Unità del 1861, molte persone vivevano ancora in condizioni di povertà. Nelle campagne mancavano spesso servizi sanitari e scuole sufficienti, mentre molte persone erano costrette ad emigrare per cercare lavoro e condizioni migliori per poter vivere. In questo contesto la Chiesa cattolica svolgeva un ruolo importante nell’assistenza ai poveri e nell’educazione.

Nel 1891 papa Leone XIII (1878-1903) aveva pubblicato l’enciclica “Rerum Novarum”, dedicata alla questione sociale e ai diritti dei lavoratori. Le idee di attenzione verso i più deboli erano vicine all’impegno pastorale e sociale di don Baldo. Il sacerdote seppe rispondere ai problemi del suo tempo, attraverso opere concrete di solidarietà, assistenza ed educazione. Nel 1880 aprì presso la canonica un piccolo ginnasio parrocchiale gratuito per le vocazioni allo stato sacerdotale e religioso, e compilò un apprezzato catechismo scrivendo inoltre un “Decalogo dell’emigrante”.

Nel 1888 aprì a Ronco dell’Adige, la “Casa Ippolita”, un’opera destinata ad accogliere gli anziani e ad assistere ai malati poveri. Il 21 novembre 1894 diede inizio alla Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, insieme ad alcune giovani donne tra cui Clementina Forante (1864-1928) conosciuta come suor Ippolita, la stessa congregazione era nata dall’urgenza pastorale affinché provvedesse alle necessità della parrocchia. Il parroco promosse anche scuole, iniziative per i giovani e forme di sostegno ai lavoratori alle famiglie povere.

Il suo obiettivo era dimostrare che la fede cristiana doveva tradursi in gesti concreti di solidarietà, la sua intuizione fu semplice e rivoluzionaria: il Vangelo si misura in metri di assistenza. Asili per bambini che lavoravano nei campi a cinque anni, scuole per ragazze analfabete, ospizi per anziani abbandonati, infermiere per i malati senza medico, soprattutto nei poveri egli vedeva il volto del Cristo sofferente. Don Baldo soleva dire: “Il parroco deve insegnare la verità ai grandi e ai piccoli, ai ricchi e ai poveri, ai buoni e ai cattivi, a quelli che lo ascoltano e anche a quelli che non lo ascoltano. Nessuno ha diritto di offendersene, anzi dovrebbe ciascuno essergli grato perché se la voce del parroco fosse ascoltata da tutti, la parrocchia riuscirebbe monda da disordini, da scandali, da sciagure…”. Per don Baldo, la parrocchia doveva essere un punto di riferimento e principale di incontro di tutte le genti. Ammalato gravemente si spense il 24 ottobre del 1915, a tutti aveva ricordato che: “Gesù Cristo coi miracoli ottenne l’ammirazione; crocifisso, ottenne la conversione…Il parroco con le opere straordinarie ottiene l’ammirazione; invece quando è posto sulla croce delle amarezze e dell’umiliazione, ottiene la conversione”. Giovanni Paolo II (1978-2005) lo proclamerà beato nella basilica vaticana il 31 ottobre del 1989.