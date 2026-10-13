Il beato Diego Kagayama: il samurai che scelse Cristo

Sfogliando il calendario troviamo ogni giorno figure di santi e beati, persone normalissime e non solo religiosi o religiose, ma anche uomini e donne che in diverse epoche hanno dedicato la loro vita a Cristo, tra questi c’è sicuramente la figura di Diego Kagayama (1566-1619). Egli nasce a Hirado, un’isola vicino Nagasaki in Giappone, è un samurai. Possiamo aggiungere che essi erano la nobiltà militare del Giappone feudale. Hirado all’epoca è la cosiddetta porta del Giappone stesso verso il mondo è in quel porto che attraccano le navi provenienti dal Portogallo.

Il suo nome completo è Diego Kagayama Haito Bokuzen. “Haito” è il suo titolo di governatore. Si converte al cristianesimo da giovane, grazie ai Gesuiti, presenti sul territorio, e diventa un vero cristiano, i missionari stessi gli affidano il compito di “Dojuku”, catechista e capo della comunità locale. Diventa un uomo di fiducia dello Shogunato: il governo del Giappone, per quasi 700 anni, infatti lo “Shogun” era un generale supremo con l’esercito, i samurai, le terre e le tasse. L’imperatore gli dava solo il titolo per renderlo legittimo. Diego amministrerà la giustizia, riscuoterà le tasse e avrà potere di vita e di morte. Egli sfrutterà quel ruolo di appartenenza per proteggere i cristiani. C’è da ricordare che nel 1549 in Giappone era giunto il gesuita Francesco Saverio (1506-1552) e nel giro di 50 anni i cristiani diventeranno trecentomila, si costruiscono chiese, seminari e aumenta il numero di battezzati. Ma le cose cambieranno in Giappone nel 1587 Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) si accorge che i cristiani obbediscono a un re più grande di lui, il Papa. Egli emetterà il primo editto di espulsione dei missionari. E nel 1597 fa crocifiggere ventisei martiri a Nakasaki.

Il cristianesimo, era stato introdotto in quelle zone asiatiche, nel XVI secolo dai missionari gesuiti e aveva raggiunto numerosi giapponesi, compresi alcuni samurai. Proprio nel periodo storico quando in Giappone si assistette ad una lunga frammentazione politica. I signori feudali i “daimyo”, combattevano per estendere i propri territori e conquistare una posizione dominante. La situazione per i cristiani diventerà ancora più difficile dopo l’affermazione di Tokugawa Ieyasu (1543-1616) infatti il nuovo governo considerava il cristianesimo un possibile fattore di influenza straniera e soprattutto, un elemento potenzialmente incompatibile con il controllo politico e religioso del paese.

Da quel momento il cristianesimo fu proibito, le chiese vennero distrutte e i missionari espulsi, mentre i cristiani giapponesi erano costretti ad abiurare. Nel 1619 Diego è ancora governatore di Hirado, ed è un cristiano dichiarato. Il nuovo generale supremo lo “Shogun”, Tokugawa Hidetada (1579-1632) ordina a tutti i funzionari pubblici di calpestare il crocifisso, il cosiddetto rito del “fumie”, che prevedeva anche di calpestare con i piedi le immagini di Gesù e della Vergine Maria.

Diego, si rifiuta, come funzionario pubblico di compiere tale gesto, viene immediatamente deposto, arrestato e condannato a morte come traditore. Il 14 ottobre del 1619 a Kokura, l’odierna KitaKyushu, viene portato sul luogo dell’esecuzione. Le cronache gesuite dell’epoca ci raccontano che non tremava e prima di inginocchiarsi per ricevere il colpo di katana, la tradizionale spada giapponese, gridò ad alta voce per cinque volte affinché tutti sentissero: “Gesù, Maria! Gesù, Maria!”. Aveva cinquantaquattro anni. Il 24 novembre del 2008 a Nakasaki, il cardinale Josè Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, delegato da Benedetto XVI, lo proclamerà beato, insieme ad altri 188 martiri, quasi tutti laici, c’è da notare che tra loro molti erano sposati, e almeno ventisei erano bambini. Nel mondo di oggi, segnato da conflitti, sparsi purtroppo in molti angoli della Terra, discriminazioni, violenza e divisioni, la storia di questo martire Diego Kagayama, ci invita a chiederci a quanto siamo disposti a rimanere fedeli ai valori che professiamo.

Viviamo in un tempo diverso da quello vissuto da Diego Kagayama, ma non privo di contraddizioni. Anche oggi possiamo essere tentati di nascondere le nostre convinzioni per paura del giudizio altrui, di rinunciare alla verità per convenienza o di sacrificare la nostra coscienza pur di ottenere approvazione, sicurezza e successo. La testimonianza di Diego, ci ricorda che la vera libertà non consiste semplicemente nel poter scegliere ciò che desideriamo, ma anche nell’avere coraggio di rimanere fedeli a ciò che riconosciamo come giusto. Non tutti siamo chiamati al martirio, ma tutti possiamo essere chiamati, in modi diversi, a difendere la verità, a custodire la dignità umana e a non abbandonare il bene per convenienza.