I giovani europei vogliono esseri promotori di pace

La nostra generazione, fortunatamente, non ha mai vissuto direttamente la guerra e le sue conseguenze nefaste. Questo si è verificato per merito a un solido progetto politico comune chiamato Europa che, grazie agli sforzi dei padri fondatori De Gasperi, Schumann e Adenauer, ha saputo superare le sofferenze e le macerie morali e materiali della Seconda guerra mondiale, donandoci molti decenni di pace e speranza. Occorre ricordare che, l’origine di questa strada è stata tracciata ottant’anni fa nel Manifesto di Ventotene, elaborato con l’obiettivo di creare le condizioni durature per la fraternità sul continente europeo e nel mondo. Più volte però, prima di quel momento, noi europee ed europei siamo stati portatori di guerre: oggi vogliamo essere promotori di pace e siamo disposti a batterci per essa e a pagarne il prezzo pur di creare le basi per un futuro in cui, lo spettro della guerra, possa essere solo un lontano ricordo.

Ci aspettiamo che, in merito a questa sfida di civiltà, i grandi della Terra, sappiano dare risposte adeguate alle aspettative dei giovani, confermando l’impegno per realizzare una pace concreta, usando la diplomazia in tutti teatri di conflitto, con l’obiettivo di far cessare le sofferenze della popolazione civile e orientando lo sviluppo e i rapporti tra Stati verso politiche attive di fraternità. È inammissibile che, nel 2025, si utilizzi la guerra per risolvere dispute territoriali.

Noi giovani, senza alcuna esitazione, siamo pronti a fare la nostra parte per porre le basi di un avvenire migliore, attraverso il dialogo proficuo e la prossimità verso tutti coloro che stanno soffrendo a causa di battaglie fratricide e totalmente prive di qualsiasi logica. Tutti noi, senza se e senza ma, come ci ha ricordato Papa Francesco, dobbiamo avere il coraggio di fare la pace.