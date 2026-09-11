I danni del labirinto social sugli adolescenti. La versione di Jonathan Haidt

Non si tratta certo di demonizzare le nuove tecnologie, ma – come ci insegna papa Leone XIV – di rimettere l’uomo al centro della discussione per difendere la sua dignità e discernere e giudicare con sapienza tutte le “nuove questioni”, in modo particolare il vertiginoso sviluppo e potere delle nuove tecnologie digitali. Per questo non ci si può esimere dal chiedersi se – a più di quindici anni dalla loro nascita – i social network abbiano portato più benefici o più danni agli utenti più giovani. È un atto di responsabilità affrontare il discorso con attenzione e con cura se si hanno a cuore i giovani, la loro crescita e la loro formazione.

Ci sono, infatti, tre diverse posizioni sul mondo dei social network: quelli per i quali sono degli ottimi strumenti di crescita e di integrazione/interazione, quelli per i quali sono strumenti demoniaci destinati a distruggere l’umanità e, infine, quelli per i quali la loro esistenza è innocua e non produce nessun effetto benefico o malefico sul mondo. Ovviamente esageriamo le posizioni – certamente più sfumate – per identificare i tre gruppi.

A tutti loro, così come a tutti i genitori, gli insegnanti e coloro che in qualche modo si occupano della formazione dei giovani, vorremmo consigliare la lettura del saggio “Generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli” del sociologo statunitense Jonathan Haidt. Il libro è stato pubblicato in diverse lingue diventando presto un best-seller mondiale. In Italia è stato pubblicato nel 2024 da Rizzoli e, nel 2026 in versione economica.

La tesi dell’Autore è che, complice l’iper-protezione dei bambini avvenuta dagli anni Ottanta e Novanta da parte di una società e di genitori sempre più apprensivi (safetysm) assieme alla disponibilità di connessione internet illimitata dal proprio smartphone dagli anni duemila, la società è passata da una “infanzia fondata sul gioco” e una “infanzia fondata sul telefono“. Ciò ha provocato l’isolamento dei giovani tra loro e con le loro famiglie e un allontanamento progressivo dal mondo reale inibendo così i normali meccanismi di apprendimento e di scoperta per rifugiarli in una modalità di difesa.

Tutto però è precipitato dal 2010 in poi (l’autore parla di una Grande Riconfigurazione dell’infanzia che va dal 2010 al 2015) con la nascita e l’affermazione dei cosiddetti social network. Questi hanno creato una occasione di comunicazione straordinaria unendo giovani di tutto il mondo, ma allo stesso tempo hanno offerto un ambiente di iper-esposizione e iper-competizione che ha provocato molti danni agli utenti più giovani (pur offrendo delle possibilità e dei benefici a quelli adulti). Purtroppo al giorno d’oggi, afferma l’Autore, “molti giovani fanno un uso massiccio dei social media proprio durante il periodo sensibile dell’apprendimento culturale, più o meno tra i nove e i quindici anni” (p. 250).

Haidt sostiene che, dal 2010 in poi, la salute mentale dei giovani (non solo americani ma di tutto il mondo occidentale) sia esponenzialmente peggiorata (più nelle ragazze che nei ragazzi). Ansia, depressione, autolesionismo, disturbi alimentari, insonnia, frammentazione dell’attenzione, incapacità di concentrazione e dipendenza, sono aumentati notevolmente in quella generazione che è nata e cresciuta con lo smartphone in mano. È la generazione Z (i nati dopo il 1995), la prima generazione ad affrontare la pubertà e tutto il processo di crescita, con connessione illimitata 24 ore su 24.

A sostegno della sua tesi Haidt espone numerosi dati, statistiche, studi e testimonianze dirette, con l’ausilio di grafici e note di approfondimento, pur mantenendo un atteggiamento precauzionale dove i dati sono incompleti o i risultati poco definitivi o determinanti. La prepotente ascesa dell’IA – che l’autore si limita a prevedere – apre nuovi scenari ed è prevedibile che anche i classici social perdano appeal per lasciare spazio a nuovi modi di interazione e connessione.

Un aspetto importante è l’importanza che Haidt (che pur si definisce agnostico) dedica alla spiritualità. I social, afferma, non elevano lo spirito, anzi al contrario, lo schiacciano impedendo una crescita spirituale nei giovani che ne sono succubi. Per questo sottolinea l’importanza delle pratiche religiose, delle riunioni comunitarie e della concezione del tempo diversificata (come nelle grandi tradizioni religiose: la domenica per i cristiani o lo Shabbat degli ebrei) che lascia momenti da dedicare, agli amici, alla famiglia, alla comunità, al riposo e al distacco dal mondo virtuale.

Tornare al reale – alla natura e al corporeo – è la chiave per recuperare la propria vita, fatta di relazioni, di conflitti e contrasti, ma anche di gioie reali e condivise. È un lavoro faticoso, che può essere fatto solo se si agisce insieme, in un’azione collettiva famiglie, scuole, aziende e governi, tenendo sempre come obiettivo principale il bene dei più giovani, la loro dignità e la loro felicità.