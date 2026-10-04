Gli insegnanti, testimoni credibili prima che maestri

La Giornata Mondiale degli Insegnanti rappresenta un momento di fondamentale importanza per interrogarci su una domanda semplice e radicale: che cosa dobbiamo a chi ogni mattina entra in un’aula? Da docente, rispondo che il debito è grande, ma che la riconoscenza non basta. Serve consapevolezza, da parte di chi insegna e da parte dell’intera società. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pochi giorni fa, ha affidato ai tutti noi parole che meritano di essere meditate: essi devono avere “la consapevolezza e l’orgoglio di ricoprire un ruolo prezioso per la nostra società: quello di formare ed educare i cittadini in crescita”. È una definizione alta, che sottrae il nostro mestiere alla logica della semplice trasmissione di nozioni. Formare ed educare significa prendersi cura di persone, non soltanto riempire programmi.

C’è poi un passaggio che ogni insegnante riconosce come proprio: dalla nostra opera, “spesso silenziosa e non conosciuta”, dipende in gran parte il futuro dell’Italia. Silenziosa lo è davvero. Non fanno notizia l’alunno che torna a credere in sé stesso, la ragazza che trova le parole per dire il proprio disagio, la classe che impara ad ascoltarsi. Eppure è lì, in quei gesti minuti e quotidiani, che si costruisce il Paese di domani. Una Repubblica si regge anche sulla pazienza di chi, senza clamore, semina. “La scuola è movimento. Non si ferma”: è un’immagine che dà respiro. La scuola come strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. Non una cattedra da cui si pontifica, ma un cammino condiviso, in cui anche l’adulto si lascia interrogare e cambiare. Ed è, per usare ancora le parole del Presidente, “palestra, innanzitutto, di vita”: luogo in cui si trasmettono le conoscenze indispensabili e si propongono valori preziosi come fiducia, responsabilità, dialogo, accoglienza, rispetto. Mai come oggi, in un tempo attraversato da conflitti, solitudini e linguaggi aggressivi, questi valori sono un antidoto necessario.

Come credente, non posso non pensare a don Lorenzo Milani. Dalla scuola di Barbiana ci ha lasciato la sua parola d’ordine, “I care”, mi importa, mi sta a cuore. È la sintesi più bella di che cosa significhi insegnare: non restare indifferenti, non voltarsi dall’altra parte davanti al ragazzo che resta indietro. Don Milani ricordava che non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali, e che compito della scuola è dare di più a chi ha ricevuto di meno. Un’indicazione che, per chi lavora nella scuola pubblica, è insieme un impegno e una consolazione: il nostro lavoro ha senso proprio dove la fatica è maggiore.

Questa giornata, allora, sia l’occasione per un patto. Ai docenti spetta il compito di non smarrire la passione e la competenza, di aggiornarsi, di essere testimoni credibili prima ancora che maestri. Alle famiglie, quello di allearsi con la scuola e non di contrapporvisi. Alle istituzioni, quello di garantire risorse, stabilità e un riconoscimento anche concreto a una professione che troppo spesso si sente sola. Alla società intera, quello di restituire ai maestri l’autorevolezza che meritano. Se la scuola è una strada, nessuno può percorrerla da solo. Camminiamo insieme, allora, con fiducia: è il modo più concreto di prenderci cura del futuro.