Giubileo benedettino: le radici di Montecassino per rinnovare l’Europa

Con la celebrazione della Solennità del Transito di S. Benedetto, s’è aperto il 21 marzo 2020 per concludersi nel 2029, il “Giubileo Benedettino” per ricordare i 1500 anni dalla fondazione dell’abbazia di Montecassino, avvenuta nel 529, e in quel luogo S. Benedetto da Norcia (480-547) scrisse la Regola, e dove nacque, di fatto, il monachesimo occidentale. L ’apertura avvenne nel periodo del lockdown, a causa del Covid, e per un periodo di tempo il tutto si è svolto in streaming. Ogni anno successivo si è voluto strutturarlo attraverso quanto scritto nella Regola: 2020: Ascolta, 2021: Prega, 2022: Lavora, 2023: Leggi, 2024: Accogli l’ospite, 2025: Resta, 2026: Vivi in comunità.

Benedetto nasce a Norcia, e dopo gli studi a Roma, negli anni dal 492 al 495, scandalizzato dalla corruzione della città, come descriverà lo stesso Gregorio Magno (540-604) nei suoi “Dialoghi”, l’ambiente studentesco e sociale romano, a quei tempi, era caratterizzato da una forte dissolutezza, vuoto spirituale e soprattutto corruzione morale, per questo motivo Benedetto interrompe gli studi e fugge verso Subiaco. E proprio nel 529 Benedetto lascia Subiaco con un piccolo gruppo di monaci, e sale su un monte a metà strada tra Roma e Napoli, dove c’era ancora un tempio pagano dedicato al dio Apollo, lo distrugge e costruisce un oratorio dedicato a S. Giovanni Battista.

A Montecassino, scrive la “Regula Benedicti” 73 brevissimi capitoli, che iniziano con una sola parola “Ausculta”, Ascolta, la data del 529 è considerata l’atto di nascita dell’Ordine Benedettino. L’obbiettivo di questo particolare Giubileo, non è solo quello celebrativo, i benedettini vogliono rispondere ad una domanda molto attuale: cosa può dire oggi, ad un’Europa frammentata, rumorosa e confusa, che forse ha dimenticato i valori cristiani, un uomo che ha scelto il silenzio, la stabilità e il lavoro manuale?

L’ Abate primate della Confederazione Benedettina, Jeremias Schoroder, che risiede a S. Anselmo all’Aventino a Roma, ha più volte ricordato che nel 1964 San Benedetto è stato proclamato da Paolo VI (1963-1978) “Patrono d’Europa”. Non per caso: mentre l’Impero Romano crollava, i monasteri benedettini salvarono i codici antichi, dissodarono le terre, inventarono l’orario di lavoro moderno scandito dalle ore di preghiera e crearono la prima rete “europea” della storia, da Canterbury a Montecassino, da Cluny a Melk.

Riscoprire S. Benedetto e la sua Regola, significa interrogarsi sul nostro tempo, sul valore del silenzio, sulla fraternità e sulla possibilità di costruire una società più umana. Il Giubileo benedettino non è soltanto una commemorazione del passato, ma un invito a rinnovare il presente alla luce di una spiritualità che continua a parlare al cuore dell’Europa e del mondo.

Ci sono anniversari che appartengono e fanno parte della memoria e altri che, invece ci chiamano e ci coinvolgono a ripensare il futuro. Il Giubileo benedettino è un’occasione, ancora una volta, per riscoprire l’attualità di S. Benedetto da Norcia, la profondità della sua esperienza spirituale e la forza di un messaggio che, attraversando i secoli, continua a offrire risposte alle inquietudini dell’uomo contemporaneo. Occorre ricordare, che non si tratta di celebrare la longevità di un’istituzione religiosa. Quindici secoli rappresentano una testimonianza straordinaria della capacità di una comunità di attraversare epoche diverse, affrontare crisi e distruzioni, custodire una tradizione e trasmetterla alle generazioni successive.

E proprio la storia stessa dell’Abbazia di Montecassino, che pur avendo conosciuto devastazioni, ricostruzioni e momenti di rinascita, sembra racchiudere quasi una lezione che supera i confini della vita monastica: ciò che possiede radici profonde può attraversare e superare anche le stagioni più difficili.

Ce lo conferma il motto dell’Abbazia: “Succisa virescit”, esprime questa speranza: “recisa, torna a rinverdire”. Se riflettiamo, è un’immagine che parla al nostro presente. Le società possono attraversare momenti di smarrimento, le comunità possono perdere riferimenti; le persone possono sperimentare fallimenti e ferite. Eppure, la distruzione non deve necessariamente rappresentare la fine. Può diventare, attraverso la memoria, la responsabilità e la fiducia, l’inizio di una nuova stagione.

Il primo insegnamento del Giubileo benedettino è quello della rinascita, non tornare semplicemente a ciò che eravamo, ma ritrovare quelle radici che ci permetteranno di generare un futuro nuovo e migliore. Inoltre proprio la spiritualità benedettina ci vuole ricordare che non può e non deve esistere una separazione tra ciò che è straordinario e ciò che è ordinario. Infatti è nella quotidianità che si misura la qualità della nostra vita e del nostro cammino. La spiritualità monastica ci sollecita ad ascoltare la Parola di Dio, per chi crede, ascoltare la propria coscienza, ascoltare gli altri senza preparare immediatamente una risposta. Ascoltare soprattutto le tante domande del nostro tempo, quelle che ci mettono in difficoltà.

La Regola benedettina, non appartiene esclusivamente ai monasteri, ma essa può offrire spunti di riflessione a famiglie, educatori, lavoratori, amministratori a chiunque desideri costruire una vita più equilibrata. Non si tratta di trasferire la disciplina monastica nella società contemporanea, ma di coglierne il principio fondamentale, la vita diventa più umana, quando le sue diverse dimensioni trovano un ordine, un significato e una direzione. Il cammino di preparazione al Giubileo prevede per il 2027 a Roma, una tappa dedicata all’ascolto, dopo quella del 2026 a Norcia, incentrata sul risveglio. Il percorso proseguirà nel 2028 a Subiaco, con il tema della crescita e culminerà nel 2029 a Montecassino, con quello della fioritura.