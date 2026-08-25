Giovanni Paolo I, l’umiltà come stile di vita e autentica forza del Vangelo

“Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose dite: siamo servi inutili. Invece la tendenza, in noi tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in mostra. Bassi, bassi è la virtù cristiana che riguarda noi stessi”.

Queste parole, furono pronunciate da Giovanni Paolo I, il 6 settembre del 1978, al termine della sua prima udienza nell’Aula Nervi, dopo poco più dalla sua elezione al soglio pontificio il 26 agosto.

Queste semplici parole, ci illustrano in maniera semplice chi era veramente questo papa per soli trentatré giorni, l’unico papa del novecento, ad avere come motto nel suo stemma la parola “Humilitas”, sotto la croce e le due chiavi.

Tutta la sua vita, si può dire è stata sempre contrassegnata dalla semplicità, e non solo nelle parole, ma soprattutto nei tanti gesti, nel suo comportamento sempre rispettoso verso tutti.

E l’umiltà la manifestò anche nel giorno dell’incoronazione, che divenne semplicemente una Messa di inizio del ministero petrino, rinunciando alla tiara: “Non voglio distanze tra me e il popolo “, a ciò si aggiunse la scomparsa del cosiddetto “noi regale”, infatti Giovanni Paolo I, rivolgendosi a tutti, aveva parlato sempre in prima persona “Io”, non “Noi”. E lo spiegò dicendo: “Per non sembrare un re. Sono un prete, un vescovo, un fratello…”.

Significativo fu inoltre il fatto che egli rifiutasse una visione del papato fondata sulla grandezza personale: preferiva sottolineare la dimensione del servizio.

Ma, l’umiltà di Papa Luciani, non era nata in quei trentatré giorni in Vaticano, ma si era già manifestata quand’era vescovo di Vittorio Veneto, così aveva voluto Giovanni XXIII (1958-1963) ordinandolo il 27 dicembre del 1958 e poi qualche anno più tardi il 15 dicembre del 1969 Paolo VI (1963-1978) lo chiamerà ad essere Patriarca di Venezia.

Infatti egli era conosciuto per tre cose: rispondeva a tutte le lettere che riceveva, andava a piedi a visitare le parrocchie della sua diocesi, e soprattutto più volte da Patriarca aveva chiesto scusa: “Se ho sbagliato, perdonatemi. Io per primo devo imparare…”.

Anche il modo di parlare e di rapportarsi con gli altri. Non amava presentarsi come una figura distante o addirittura irraggiungibile, ma cercava ed usava un linguaggio semplice, capace di arrivare direttamente al cuore della gente comune. Le sue catechesi e i suoi interventi erano spesso caratterizzati da esempi quotidiani, battute e riferimenti alla vita quotidiana.

La sua semplicità non era superficialità, ma un modo per rendere accessibili anche le realtà più profonde della fede. La sua umiltà emergeva soprattutto dalla consapevolezza dei propri limiti. Papa Luciani, non aveva paura di riconoscere di essere una persona fragile e bisognosa come tutti della misericordia di Dio. Così, in questa prospettiva, l’autorità non significava sentirsi superiori, ma assumersi una responsabilità maggiore nei confronti degli altri.

Egli non volle costruire intorno alla propria persona un’immagine di potere, ma testimoniare che chi guida deve innanzitutto mettersi al servizio.

Forse questo modo di agire ai giorni nostri, è troppo lontano da molte manifestazioni della mentalità contemporanea. Spesso siamo affascinati da valori apparenti, dalle grandezze esteriori, in poche parole da ciò che è sensazionale.

Invece l’umiltà di Giovanni Paolo I, fu una scelta di vita e una maniera di intendere il ministero da sacerdote, vescovo e papa, mostrò a tutti che si può essere autorevoli senza essere arroganti, importanti senza sentirsi superiori e vicini a Dio, senza allontanarsi dalle persone. E’ un invito all’umiltà, vista come una virtù, così significativa, propria di tutto il messaggio evangelico, perché in effetti era proprio la virtù di Cristo.