Giovani e solidarietà: la forza della prossimità contro le nuove fragilità

La società contemporanea è attraversata da profonde trasformazioni economiche, culturali e tecnologiche, ma i giovani continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per costruire comunità più solidali e inclusive. Spesso descritti come disinteressati o distanti dalla partecipazione civile, molti ragazzi dimostrano invece una crescente sensibilità verso i temi sociali, ambientali e umanitari. Lo fanno attraverso il volontariato, l’impegno nelle associazioni, la partecipazione a iniziative di solidarietà e la capacità di mobilitarsi di fronte alle nuove fragilità che emergono nella vita quotidiana. Le povertà di oggi non sono soltanto economiche. Accanto alle difficoltà materiali crescono la solitudine, il disagio psicologico, l’emarginazione sociale, la dipendenza dai social network, il senso di smarrimento e la mancanza di prospettive. Molti giovani conoscono direttamente queste fragilità, perché le vivono nei contesti scolastici, familiari e relazionali. Proprio per questo possono diventare protagonisti di una nuova cultura della prossimità.

Il principio di prossimità invita a non voltarsi dall’altra parte, ma a farsi vicini a chi vive situazioni di difficoltà. Significa imparare ad ascoltare, condividere il tempo, creare relazioni autentiche e riconoscere il valore di ogni persona. L’azione sociale non nasce soltanto dai grandi progetti istituzionali, ma anche dai piccoli gesti quotidiani: aiutare un compagno isolato, sostenere chi vive una situazione di fragilità, partecipare ad attività di volontariato nel proprio territorio. È in queste esperienze concrete che i giovani scoprono il senso della responsabilità verso gli altri. Accanto alla prossimità emerge il valore della fraternità, principio sempre più necessario in una società spesso segnata dall’individualismo e dalla competizione. La fraternità non è un sentimento astratto, ma la consapevolezza che il bene di ciascuno dipende anche dal bene degli altri. Essa si traduce nella capacità di collaborare, includere, costruire legami e superare le differenze sociali, culturali e generazionali.

Anche l’educazione civica può diventare uno strumento importante per formare giovani consapevoli, capaci di leggere i bisogni della società e di trasformare l’impegno personale in partecipazione concreta. Prevalgono spesso sfiducia e divisioni, ma i giovani possono offrire uno sguardo nuovo sul futuro. La loro capacità di creare relazioni, di promuovere inclusione e di prendersi cura delle nuove fragilità rappresenta una delle speranze più autentiche per una società più umana, vicina alle persone e fondata sulla fraternità.