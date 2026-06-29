Giovani e pace: perché le nuove generazioni possono cambiare il mondo

Le parole pronunciate da Papa Leone XIV al termine del Concistoro straordinario rappresentano una riflessione che va ben oltre la denuncia dei conflitti armati. Il Santo Padre invita infatti a guardare alle radici più profonde della guerra, ricordando che essa non nasce improvvisamente sui campi di battaglia, ma prende forma all’interno delle coscienze, quando prevalgono la logica della sopraffazione, l’individualismo, la ricerca del potere e l’incapacità di riconoscere nell’altro un fratello. Per questo motivo, la pace non può essere costruita soltanto attraverso accordi diplomatici o trattati internazionali, ma richiede un autentico cambiamento culturale che coinvolga ogni persona. In questo percorso, i giovani possono svolgere un ruolo decisivo. Essi non rappresentano soltanto il futuro della società, ma ne sono già oggi il presente. La loro capacità di guardare oltre gli schemi consolidati, di utilizzare le nuove tecnologie per creare relazioni e di confrontarsi con realtà culturali differenti costituisce una risorsa preziosa per promuovere una cultura fondata sul dialogo e sulla cooperazione.

In questo contesto, ai giovani è affidata una grande responsabilità: dimostrare che il confronto può sostituire lo scontro e che il rispetto reciproco è sempre più forte dell’odio. Ogni gesto di solidarietà, ogni esperienza di volontariato, ogni iniziativa a favore degli ultimi contribuisce a costruire quel bene comune richiamato dal Santo Padre. La ricerca del bene comune non consiste nel perseguire esclusivamente il proprio interesse, ma nel riconoscere che il benessere di ciascuno dipende anche dal benessere degli altri. È una prospettiva che invita a superare l’indifferenza e a sentirsi corresponsabili del destino della comunità. I giovani possono incarnare questo ideale scegliendo la partecipazione civica, impegnandosi nelle associazioni, nelle parrocchie, nelle università e nei luoghi della vita sociale, dove è possibile sperimentare concretamente la collaborazione e il servizio.

Anche il mondo digitale, troppo spesso accusato di alimentare conflitti e disinformazione, può trasformarsi in uno spazio di dialogo, di educazione e di diffusione di messaggi positivi, purché venga utilizzato con responsabilità e spirito critico. Costruire una cultura della cooperazione significa allora educare le nuove generazioni al rispetto della dignità di ogni persona, alla giustizia, alla solidarietà e alla pace. È un cammino impegnativo, ma indispensabile. Se i giovani sapranno raccogliere questa sfida, potranno diventare autentici artigiani di fraternità, contribuendo a edificare una società nella quale il bene comune non sia soltanto un ideale da perseguire, ma una realtà da costruire ogni giorno attraverso scelte concrete, coraggiose e responsabili.