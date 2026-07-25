Giornata Mondiale degli Zii, una vocazione di servizio vissuta con amore e discrezione

La Giornata Mondiale degli Zii è un’occasione preziosa per riflettere sul valore di figure spesso discrete, ma fondamentali nella vita delle famiglie. Pur senza avere le responsabilità dirette dei genitori, gli zii rappresentano frequentemente una presenza stabile, capace di trasmettere affetto, consigli, equilibrio e vicinanza nelle diverse stagioni dell’esistenza. In una società in cui i rapporti familiari sono talvolta messi alla prova dalla distanza, dai ritmi frenetici e dall’individualismo, il ruolo degli zii merita di essere riscoperto. Essi possono diventare punti di riferimento credibili, persone alle quali rivolgersi nei momenti di difficoltà, confidenti capaci di ascoltare senza giudicare e di accompagnare con discrezione il cammino dei più giovani. La loro presenza contribuisce a rafforzare quella rete di relazioni che rende una famiglia più unita e più capace di affrontare le sfide quotidiane.

La prospettiva cristiana invita a guardare agli zii non soltanto come parenti, ma come persone chiamate a partecipare alla missione educativa della famiglia. Con la testimonianza della propria vita, con la disponibilità all’ascolto e con la generosità del servizio, essi possono aiutare nipoti e fratelli a crescere nei valori del rispetto, della solidarietà e della fede. Non servono grandi gesti: spesso sono la costanza, la presenza e l’attenzione verso gli altri a lasciare il segno più profondo. Gli zii sono spesso custodi della memoria familiare. Attraverso i loro racconti, conservano la storia delle generazioni precedenti, tramandano tradizioni, insegnano il valore delle proprie radici e aiutano i più giovani a comprendere da dove provengono. In questo modo contribuiscono a costruire un’identità che non si limita al presente, ma si alimenta della ricchezza del passato e guarda con fiducia al futuro.

In questa Giornata è fondamentale ricordare che nessuno cresce da solo: ogni persona ha bisogno di una comunità che la sostenga e la accompagni. Anche gli zii, con la loro disponibilità e il loro affetto, partecipano a questa missione. Sono chiamati a essere segni concreti dell’amore di Dio, offrendo tempo, vicinanza e speranza a chi viene loro affidato. La Giornata Mondiale degli Zii diventa così molto più di una semplice ricorrenza. È un invito a ringraziare chi, spesso lontano dai riflettori, ha saputo essere una presenza fedele nella nostra vita. È anche uno stimolo per tutti coloro che ricoprono questo ruolo a viverlo come una vera vocazione di servizio. In un tempo in cui cresce il bisogno di relazioni autentiche, gli zii possono continuare a essere un prezioso dono per le famiglie e per la società, testimoniando che l’amore, quando è gratuito e generoso, sa costruire legami destinati a durare nel tempo.