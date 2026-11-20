Il giorno che la Chiesa ricorda la Presentazione di Maria al Tempio, il 21 novembre, nello stesso giorno del lontano 1953 Pio XII (1939-1958) istituì la “Giornata della vita contemplativa”, il cui vero nome ufficiale e: “Giornata Pro Orantibus”, o semplicemente: “Per coloro che pregano”. Ma perché venne scelto il 21 novembre? Secondo un’antica tradizione, raccontata nel Protovangelo di Giacomo del II secolo, i genitori di Maria, Gioacchino e Anna, portarono la bambina Maria di tre anni, al Tempio di Gerusalemme e la consacrarono totalmente a Dio. Maria diventa così la prima contemplativa della storia: una bambina che si dona tutta a Dio, prima ancora di sapere che sarebbe diventata Madre di Gesù. Viviamo in un tempo in cui, potremmo affermare, tutto corre. Le nostre giornate sono scandite da impegni, scadenze, parole, immagini e continue sollecitazioni. Siamo sempre connessi, costantemente raggiungibili, spesso impegnati a fare, produrre, rispondere e dimostrare qualcosa. Eppure, proprio in questa società, che sembra non concedersi pause, emerge con forza il bisogno di fermarsi, ascoltare e ritrovare il senso profondo dell’esistenza.

In questa Giornata, non si celebra un santo che ha fatto miracoli o prodigi, non si ricorda un martire, non si festeggia un evento. Si celebrano quelle persone che il mondo non vede mai. Chi sono? Le monache e suore di clausura, di vari Ordini o Congregazioni, e i monaci contemplativi, quali i certosini, trappisti, camaldolesi, benedettini. Sono uomini e donne che hanno scelto di vivere tutta la vita dentro un monastero, senza uscire, senza social, senza carriera, lontano dalla propria famiglia e dal luogo d’origine, senza fare “niente” agli occhi del mondo. C’è un invito rivolto a tutti, a riscoprire una dimensione essenziale dell’essere umano: la capacità di contemplare.

La vita contemplativa nella tradizione cristiana, è una forma particolare di consacrazione, nella quale la ricerca di Dio attraverso la preghiera, l’ascolto della Parola, la liturgia e il raccoglimento costituisce il cuore stesso della vocazione. I monasteri o i conventi di clausura sono gli ultimi posti dove il silenzio sembra essere di casa, non è un silenzio vuoto, ma è un silenzio pieno di Dio. Chiunque è entrato in un monastero di clausura, anche se solo nel cosiddetto parlatorio, lo sa: esce più calmo, più concentrato, più vero. Non perché gli hanno detto qualcosa di speciale, ma perché sicuramente ha respirato un’aria diversa, fatta soprattutto di semplicità. Uomini e donne che scelgono questa strada, attraverso un determinato cammino spirituale, testimoniano che esiste un modo diverso di abitare il mondo: non fondato esclusivamente sull’apparenza, sull’accumulare o sul fare incessantemente, ma sulla relazione con Dio. Sulla disponibilità interiore e sull’amore.

La loro scelta, non rappresenta una fuga dalla realtà. Al contrario è un modo di vivere profondamente nelle domande, nelle sofferenze e nelle speranze dell’umanità, anche quando tutto questo avviene dietro le mura di un monastero. Il contemplativo non è colui o colei che si disinteressa del mondo, ma lo porta nella propria preghiera, imparando a guardarlo con uno sguardo più profondo e misericordioso. E’ bene ricordare, che la contemplazione non è un’esperienza riservata esclusivamente ai consacrati o a quanti vivono all’interno di un monastero o di un convento di clausura, ma ogni persona che si definisce cristiano, è chiamato a coltivare uno spazio interiore nel quale incontrare Dio, ascoltare la propria coscienza e riconoscere la presenza del divino nella vita quotidiana. Chi contempla impara a non reagire soltanto d’istinto, a non giudicare immediatamente, a non lasciarsi trascinare da ogni provocazione, impara a guardare prima di parlare, ad ascoltare prima di rispondere, a comprendere prima di condannare.

La presenza dei vari monasteri e conventi contemplativi conserva ancora oggi, un valore prezioso per la Chiesa e la società. In un mondo che sembra più spesso smarrire il senso del limite e del mistero, le comunità contemplative testimoniano che l’essere umano non vive soltanto di ciò che possiede o realizza, ma anche di ciò che sa accogliere, amare e custodire. Se ci pensiamo bene, non occorre indossare un abito religioso o vivere dietro le mura di un qualsiasi convento di clausura, o allontanarsi dal mondo per riscoprire la propria interiorità, viceversa, bisogna avere la forza e il coraggio di sottrarre qualcosa alla frenesia quotidiana, che a volte ci attanaglia, per ritrovare in noi l’essenziale. Forse oggi, contemplativo è chi non si lascia completamente assorbire dal rumore, chi non misura il proprio valore attraverso i risultati, chi sa ancora stupirsi, pregare e riconoscere nell’altro una persona da amare. Possiamo fare nostro il pensiero della mistica spagnola Santa Teresa d’Avila (1515-1582): “La contemplazione non è pensare molto, è amare molto”.