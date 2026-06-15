Estate e disabilità: il coraggio di aprire le porte all’inclusione

Con la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive, per molte famiglie arriva il tempo del riposo. Per quelle che hanno un figlio con disabilità, invece, i tre mesi senza lezioni rappresentano spesso una delle sfide più difficili dell’anno. La scuola, soprattutto nei casi di disabilità più complesse, non è soltanto un luogo di apprendimento, ma costituisce anche un importante punto di riferimento e un sostegno concreto per i genitori. Per le famiglie con figli senza disabilità, l’estate coincide con la pausa dagli impegni scolastici e dalle tante attività pomeridiane. Per chi vive la disabilità, invece, la domanda è sempre la stessa: come riempire questi lunghi mesi? Se va bene, si riesce a trovare qualche settimana di Grest o di centro estivo comunale. Poi, però, le opportunità si riducono drasticamente.

Molti campi estivi organizzati da associazioni e società sportive, infatti, non sono realmente accessibili ai bambini con disabilità. Le eccezioni esistono, ma sono ancora troppo poche. Spesso gli organizzatori ritengono di non avere le competenze o il personale necessario per accogliere questi ragazzi, e preferiscono rinunciare piuttosto che provare. Eppure, nella maggior parte dei casi, non servono soluzioni straordinarie. Bastano disponibilità, apertura e il desiderio di mettersi in gioco. I bambini con disabilità hanno gli stessi bisogni dei loro coetanei: giocare, divertirsi, fare amicizia e sentirsi parte del gruppo. Certo, qualcuno può aver bisogno di un supporto dedicato, ma questo non dovrebbe trasformarsi in un ostacolo insormontabile.

Nessuno nasce esperto. Anche i genitori, ogni giorno, imparano a conoscere e affrontare le esigenze dei propri figli. Per questo sarebbe importante che chi organizza le attività estive partisse dalla volontà di includere, anziché fermarsi davanti alle difficoltà. Sentirsi rispondere: “Non abbiamo personale specializzato per gestire ragazzi con queste caratteristiche” è doloroso.

È una frase che molte famiglie si sentono ripetere, persino da camp sportivi pensati per favorire la socializzazione. Eppure, i diritti dei bambini con disabilità dovrebbero essere gli stessi di tutti gli altri. I bambini con autismo vengono spesso chiamati “bambini della Luna”, quasi a sottolineare quanto possano sembrare lontani dal nostro modo di comunicare. Ma non sono estranei al nostro mondo: hanno soltanto modalità diverse di viverlo e di esprimerlo. Per questo il percorso verso una vera inclusione è ancora lungo e richiede un cambiamento culturale.

Fortunatamente, ci sono realtà che hanno scelto di mettersi alla prova e di aprire le proprie porte. I risultati sono stati sorprendenti. Dopo qualche anno, allenatori, educatori, dirigenti e compagni raccontano di aver ricevuto molto più di quanto immaginassero. Perché anche i bambini con disabilità hanno tanto da insegnare: spesso lo fanno con i gesti, con gli sguardi e con il loro modo unico di stare insieme agli altri, dimostrando che l’inclusione è una ricchezza per tutta la comunità.