Essere inclusi significa essere visti: la testimonianza di una mamma caregiver

Cosa significa davvero la parola “inclusione”? Me lo chiedo spesso, anno dopo anno, mentre guardo mio figlio crescere. È una di quelle parole che riempiono discorsi, convegni e documenti ufficiali. Tutti la pronunciano con convinzione, ma quando arriva il momento di trasformarla in realtà, troppo spesso resta soltanto un bel principio. Io, però, una risposta l’ho trovata. Inclusione significa mettere al centro la persona, sempre. Significa guardare un bambino prima della sua diagnosi. Significa permettergli di vivere la propria vita con la stessa libertà con cui la vivono gli altri. Perché mio figlio non è “l’autistico”. È un bambino con sogni, paure, passioni, sorrisi e fragilità, proprio come tutti gli altri. Essere una mamma caregiver significa imparare a festeggiare conquiste che molti nemmeno notano. Un nuovo gesto, una parola pronunciata dopo mesi di attesa, uno sguardo cercato, una mano tesa verso un compagno. Sono momenti che per qualcuno possono sembrare piccoli, ma che per noi valgono il mondo. Dietro ciascuno di essi ci sono sacrifici, sedute terapeutiche, notti insonni, dubbi e una forza che scopri di avere solo quando la vita decide di metterti alla prova.

L’estate dovrebbe essere il tempo della leggerezza. Le fotografie al mare, le passeggiate, i giochi sulla spiaggia, i gelati mangiati ridendo. Per tante famiglie è davvero così. Per molti che hanno un famigliare con disabilità, invece, ogni vacanza è un piccolo viaggio nell’incertezza. Ci si chiede se l’albergo sarà davvero accogliente, se il rumore sarà sopportabile, se qualcuno giudicherà una crisi senza sapere cosa c’è dietro. A volte basta uno sguardo infastidito o una frase detta sottovoce per ricordarci che l’inclusione è ancora lontana. Eppure, sarebbe sufficiente un po’ di empatia. Nessuna famiglia dovrebbe sentirsi fuori posto perché il proprio figlio vive il mondo in modo diverso. Lo stesso accade nel tempo libero. Un parco giochi dovrebbe appartenere a tutti. Un centro estivo dovrebbe essere un’opportunità, non un ostacolo. Uno sport dovrebbe insegnare a stare insieme, non a selezionare chi è “più facile” da allenare. Invece troppe volte ci sentiamo rispondere che mancano risorse, personale o competenze. Ma dietro quelle parole ci sono bambini che restano a casa e genitori che si sentono invisibili. E poi arriverà settembre. Per molti sarà semplicemente il ritorno sui banchi di scuola. Per chi ha un figlio con disabilità sarà l’inizio di un nuovo percorso pieno di domande. Ci sarà l’insegnante di sostegno? Sarà preparata? Gli educatori arriveranno in tempo? Ma soprattutto, mio figlio sarà davvero accolto o semplicemente inserito in una classe?

C’è una differenza enorme tra integrazione e inclusione. Integrare significa permettere a un bambino di entrare in un’aula. Includere significa fare in modo che quell’aula diventi anche casa sua. Significa che i compagni imparano il valore delle differenze, che gli insegnanti costruiscono ponti invece di evidenziare distanze, che nessuno resta seduto da solo durante la ricreazione. Perché la scuola non dovrebbe insegnare soltanto italiano e matematica. Dovrebbe insegnare l’umanità. Ogni tanto penso al film Wonder. Racconta la storia di Auggie, un bambino che affronta il peso di sentirsi diverso. Non parla di autismo, ma parla di qualcosa che accomuna tutti i nostri figli: il desiderio di essere guardati per ciò che sono e non per ciò che gli altri vedono in loro. C’è una frase che porto nel cuore: “Se puoi scegliere tra avere ragione ed essere gentile, scegli di essere gentile.” Forse è proprio da qui che nasce l’inclusione. Il mio sogno non è straordinario. Non chiedo privilegi, corsie preferenziali o compassione. Vorrei semplicemente che mio figlio potesse crescere in una società dove nessuno abbassi lo sguardo davanti alla sua diversità, dove una vacanza sia solo una vacanza, dove un pomeriggio al parco sia soltanto un pomeriggio al parco e dove il primo giorno di scuola sia un momento di entusiasmo, non di paura.