Educare è prendersi cura: nessun bambino deve restare ai margini

La povertà educativa non si misura soltanto con i libri che mancano in una casa o con le competenze che un test rileva in un’aula. È anche, e forse prima di tutto, povertà di relazioni: adulti che non hanno tempo di ascoltare, comunità che hanno smarrito i luoghi dell’incontro, ragazzi connessi a tutto e vicini a pochi. Riconoscerlo non è un atto d’accusa, ma il primo passo di uno sguardo realistico e pieno di speranza. La tradizione cattolica ci offre una chiave preziosa: la persona non è un insieme di prestazioni da valutare, ma un volto da accogliere. Ogni bambino porta in sé una dignità che precede i risultati scolastici e la condizione della famiglia d’origine.

Per questo educare non significa soltanto trasmettere nozioni, ma accompagnare una vita a fiorire. Don Milani ce lo ha ricordato con il suo “I care”: mi sta a cuore. Dove c’è qualcuno a cui importa di te, le competenze diventano possibili. E questa è la buona notizia: molte risorse esistono già. Nelle parrocchie e negli oratori, nei doposcuola popolari, nelle scuole statali e paritarie che lavorano con dedizione, nelle Caritas, nelle associazioni e nei gruppi scout, migliaia di persone offrono ogni giorno tempo, competenza e amicizia. Sono presìdi discreti, spesso poco visibili, che tengono insieme il tessuto dei quartieri, specie dove le istituzioni faticano ad arrivare. Il Magistero della Chiesa ha già proposto un patto educativo globale, richiamando il proverbio secondo cui per educare un bambino serve un intero villaggio. È un invito alla corresponsabilità tra famiglia, scuola, Chiesa, enti locali, terzo settore e imprese. Nessuno può fare tutto da solo, ma ciascuno può fare qualcosa. Un patto che metta in rete ciò che già esiste, valorizzi le esperienze riuscite e le renda stabili, senza affidarle soltanto alla generosità dei volontari.

Che cosa possiamo fare, concretamente? Tenere aperti gli spazi: un cortile, un’aula, una biblioteca di quartiere. Sostenere le famiglie, soprattutto le più giovani e fragili, con una prossimità che non giudica. Coltivare la lettura, il gioco, la musica, lo sport, il tempo gratuito, perché i talenti si scoprono dove nessuno li misura. Formare adulti credibili, come insegnanti, educatori, catechisti e allenatori, e riconoscerne il valore sociale. Educare è un atto di fiducia nel futuro. Ogni volta che un adulto si ferma ad ascoltare un ragazzo, ogni volta che una comunità fa posto a chi è rimasto indietro, la povertà educativa arretra di un passo. Non servono gesti eclatanti: serve la pazienza di chi semina, nella certezza che nessun bambino è destinato a restare ai margini.