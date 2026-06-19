Educare alla pace e alla fraternità: la missione della società civile

Promuovere un’educazione fondata sulla pace e sulla fraternità costituisce una delle missioni più importanti affidate alla società civile nella sua interezza. Il Magistero della Chiesa richiama da tempo l’urgenza di trasmettere alle nuove generazioni i valori del dialogo, del rispetto reciproco, della solidarietà e della convivenza pacifica, affinché possano crescere come persone responsabili e contribuire alla costruzione di una società più giusta. In un contesto segnato da guerre, tensioni sociali e profonde disuguaglianze, la società civile è chiamata a formare cittadini capaci di confrontarsi con gli altri, valorizzando il dialogo e la cooperazione.

Il Magistero della Chiesa ricorda che la pace non coincide semplicemente con l’assenza della guerra, ma è il risultato di un cammino paziente fondato sulla ricerca della verità, della giustizia, della riconciliazione e della condivisione. È una realtà che nasce dal rispetto della dignità di ogni persona e dall’impegno quotidiano nel costruire relazioni autentiche e solidali. Educare alla pace significa, quindi, accompagnare le nuove generazioni in un percorso che le renda protagoniste di una cultura dell’incontro e della responsabilità.

Per questo motivo la società civile, e in primis la scuola, deve essere il luogo nel quale bambini, giovani e adulti imparino ad affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza, a riconoscere il valore delle differenze, a promuovere l’inclusione e a sviluppare empatia verso il prossimo. L’impegno educativo dovrebbe favorire non solo l’acquisizione di conoscenze, ma anche la crescita delle competenze relazionali ed emotive, indispensabili per vivere in modo costruttivo all’interno della comunità. Allo stesso tempo, la società civile è chiamata a testimoniare concretamente questi valori, promuovendo contesti accoglienti nei quali ogni persona possa sentirsi rispettata, ascoltata e valorizzata. Educatori, famiglie, istituzioni, associazioni e tutti coloro che hanno responsabilità formative sono chiamati a offrire un esempio credibile attraverso il dialogo, il rispetto e la capacità di favorire un confronto sereno tra idee e sensibilità diverse.

Il Magistero della Chiesa pone inoltre la fraternità al centro della costruzione della pace, ricordando che soltanto riconoscendoci parte di un’unica famiglia umana è possibile edificare una società autenticamente giusta e solidale. Guardare all’altro come a un fratello e non come a un avversario rappresenta il presupposto per superare divisioni, egoismi e discriminazioni. In questa prospettiva, la società intera è chiamata a diventare un’autentica palestra di convivenza fraterna, nella quale le nuove generazioni imparino a costruire relazioni fondate sul rispetto, a creare ponti anziché muri e a lavorare insieme per il bene comune. Solo un’educazione che metta al centro la pace, la fraternità e la dignità della persona potrà contribuire a costruire un futuro più umano, inclusivo e solidale.