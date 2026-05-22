Educare alla legalità: il ruolo della scuola nella crescita civile

La Giornata della Legalità e i valori da essa incarnati, non possono essere soltanto una ricorrenza celebrativa o un momento affidato ai discorsi ufficiali. Devono rappresentare, soprattutto per la scuola, un’occasione concreta per riflettere sul significato profondo del vivere civile e sul ruolo che ogni cittadino ha nella costruzione di una società più giusta. Parlare di legalità agli studenti significa educare al rispetto delle regole, ma anche alla responsabilità, alla partecipazione e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri. La legalità non coincide semplicemente con l’obbedienza alle norme. È un valore che nasce dal riconoscimento dell’altro, dalla tutela della dignità umana e dal rifiuto di ogni forma di violenza, sopraffazione o indifferenza. In questo senso, la scuola svolge una funzione decisiva: forma non soltanto studenti preparati, ma cittadini capaci di scegliere il bene comune.

L’insegnamento dell’educazione civica assume quindi un’importanza centrale. Attraverso questa disciplina, introdotta stabilmente nei percorsi scolastici, gli alunni imparano a conoscere la Costituzione, le istituzioni democratiche, il valore della partecipazione e il rispetto dell’ambiente e delle persone. Ma soprattutto comprendono che la legalità non è qualcosa di astratto o lontano: riguarda la vita quotidiana, i comportamenti concreti, il modo di stare insieme. Educare alla legalità significa anche contrastare quei modelli culturali che esaltano il successo facile, l’arroganza e l’idea che le regole possano essere aggirate senza conseguenze. Per questo la testimonianza degli insegnanti, delle famiglie e delle istituzioni è fondamentale. I ragazzi osservano gli adulti molto più di quanto spesso si pensi: imparano dal rispetto reciproco, dall’onestà, dalla correttezza e dalla capacità di assumersi le proprie responsabilità.

La memoria delle vittime delle mafie riveste un forte valore educativo: figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rappresentano esempi di coraggio civile e fedeltà allo Stato. Ricordarli nelle scuole significa trasmettere ai giovani il senso dell’impegno e della giustizia. La legalità, infatti, non si costruisce soltanto nei tribunali o nelle forze dell’ordine, ma anche nelle aule scolastiche, nei piccoli gesti quotidiani e nelle relazioni tra le persone. Una società più onesta nasce dall’educazione, dalla fraternità, dalla cultura e dalla capacità di insegnare alle nuove generazioni che il rispetto delle regole non limita la libertà, ma la rende possibile per tutti.