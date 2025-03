“Dopo di noi” e “Durante noi”: il loro significato

“Dopo di Noi” e “Durante Noi” costituiscono due elementi fondamentali per le persone con disabilità e le loro famiglie. Si riferiscono, in particolare, alla necessità di garantire un supporto continuo per le persone con disabilità, sia durante la vita dei familiari che dopo. Questi concetti intendono sottolineare l’importanza di creare una rete di sostegno, inclusiva e sostenibile, in grado di assicurare autonomia e benessere nel lungo periodo, con l’obiettivo di mettere al centro la persona.

Sul “Durante Noi”, ci troviamo ad un punto abbastanza fermo. La riforma in materia di disabilità, la cui Legge Delega è stata votata nel 2021, affronta il tema del “Dopo di Noi” ma solo marginalmente quello del “Durante noi”. Quest’ultimo costituisce il presente delle persone con disabilità e dei loro familiari caregiver, ovvero una parte fondamentale della loro quotidianità: utilizzando una metafora si potrebbe dire che, il “Durante Noi”, costituisce le fondamenta di una casa mentre il “Dopo di Noi” ne è il tetto. Occorre quindi costruire uno specifico percorso, teso ad occuparsi dell’oggi al fine di occuparsi, con più lungimiranza e cognizione di causa del futuro predisponendo fondi e servizi adeguati.

E’ necessario avere un pensiero di costruzione temporale consequenziale alle diverse fasi della vita nonché in grado di mettere sempre al primo posto le esigenze della persona, con i legittimi bisogni, desideri e ispirazioni. Tutto ciò che si fa nell’oggi, conseguentemente, si riverbera, in positivo e in negativo, sul “Dopo di Noi”. È pertanto necessario, lo ribadisco, investire risorse adeguate nel “Durante Noi” per predisporre adeguatamente tutto ciò che è necessario per il presente e il futuro delle persone con disabilità e dei familiari caregiver.