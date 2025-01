Domenica della Parola di Dio: occasione per rinnovare la nostra fede

Nella “Domenica della Parola di Dio”, si concluderà il 26 gennaio il Giubileo del Mondo della Comunicazione, e tutti i partecipanti, esperti del settore, giornalisti, opinionisti si ritroveranno nella basilica di S. Pietro, per partecipare alla celebrazione eucaristica, alla presenza di Papa Francesco. E’ una giusta coincidenza che il vasto universo della Comunicazione sia presente proprio nella Domenica della Parola di Dio, che quest’anno avrà come tema “Spero nella tua Parola”.

Il tema è tratto dal Salmo 119, 74 ed esprime la fiducia e l’affidamento del salmista nella Parola di Dio come fonte di speranza e guida nel cammino della vita. Questo motto invita i credenti a nutrire la propria fede attraverso la lettura e la meditazione delle Scritture, trovando in esse conforto, luce e forza.

Questa occasione è per tutti coloro che operano e agiscono nel variegato mondo della Comunicazione, di comprendere l’importanza di trasmettere e diffondere a tutti la Parola di Dio, servendosi anche dei mezzi di comunicazione più moderni, soprattutto in quest’epoca caratterizzata dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione, diventa fondamentale e urgente utilizzare le nuove tecnologie per far risuonare il messaggio evangelico in ogni angolo del mondo.

I mezzi di comunicazione sociale, più conosciuti come “mass-media”, occupano un posto sempre più rilevante nella società. L’uomo, che per diversi secoli ha vissuto raccolto in piccoli gruppi, comunicando solo all’interno di essi, grazie ai media (stampa, televisione, radio, audiovisivi e per ultima informatica e telematica) ha potuto inviare e ricevere messaggi e immagini da ogni parte del mondo, allargando la propria conoscenza e il proprio sapere. Proprio i mezzi di comunicazione di massa, trasmettendo quotidianamente notizie e dati di ogni genere, hanno contribuito alla socializzazione tra gli individui, pronti a riconoscersi dietro un’ideologia, o a riunirsi in associazioni, movimenti, per discutere qualsiasi problema che riguarda lo svolgersi e il divenire della vita stessa.

Il comunicare è sempre stato lo scopo principale dell’essere umano; comunicare vuol dire infatti trasmettere, divulgare, dialogare e soprattutto informare. Quando l’uomo ha cominciato a servirsi dei vari mezzi di comunicazione sociale ha visto rapidamente, grazie anche allo svilupparsi delle diverse tecnologie, un cambiamento del proprio modo di vivere, di agire, di pensare e di comportarsi. I media sono diventati i trasmettitori di modelli e codici che hanno influenzato e il più delle volte condizionato la gente, pronta a seguire i diversi messaggi, con contenuti più o meno validi, che venivano proposti. Con il passare degli anni, e ne sono passati veramente tanti, la comunicazione, e il modo di comunicare tra gli individui sono cambiati; basti pensare che nel giro di poco più di cinque secoli si è passati dalla stampa ad internet.

Ritornando al tema della Domenica della Parola di Dio, “Spero nella tua Parola”: possiamo affermare che in un mondo spesso caratterizzato da incertezza e cambiamenti rapidi, la Parola di Dio offre un punto fermo, un ancoraggio sicuro.

Ecco che la Parola di Dio, diventa una guida soprattutto per la nostra vita spirituale, infatti, leggendola, meditando su di essa e cercando di metterla in pratica, cresce e si favorisce ancor di più la nostra relazione con Dio e con il prossimo. Così la speranza nella Parola di Dio ci dà la forza di affrontare le difficoltà della vita. Sapendo che Dio è sempre con noi. La Domenica della Parola di Dio è un’occasione preziosa per rinnovare la nostra fede e la nostra speranza nella Parola ed è un invito a tutti coloro che operano nel vasto campo della Comunicazione a far sì che nei vari mezzi che ci permettono di comunicare non venga trascurato il messaggio e gli insegnamenti cha nascono proprio da quella Parola, e che valgono per l’uomo di oggi e soprattutto per l’uomo di domani.