Quando la mente si indebolisce, il cuore resta esposto. C’è qualcosa di profondamente commovente nell’incontro con una persona affetta da demenza. Talvolta si ha l’impressione che, mentre la memoria si perde e la mente fatica a riconoscere il mondo circostante, anche quelle difese che ciascuno di noi costruisce nel corso della vita comincino ad affievolirsi. Le corazze dell’orgoglio, le diffidenze, le riserve, le piccole astuzie con le quali impariamo a proteggerci dagli altri sembrano, in alcuni casi, lasciare spazio a una fragilità disarmante. E allora può capitare di incontrare persone diventate improvvisamente più dolci, più sensibili, più bisognose di una parola gentile, di una carezza, di uno sguardo che rassicuri. Non è così per tutti, naturalmente. La demenza ha manifestazioni diverse e può anche portare inquietudine, paura e irritabilità. Ma quando emerge quella dolcezza, si rimane colpiti.

Mi sono chiesto se, in qualche modo, non sia come se la persona avesse perduto una parte delle proprie difese, rimanendo più esposta ai sentimenti, alle emozioni e soprattutto all’affetto degli altri. È una condizione che ci dovrebbe insegnare molto. Io ho vissuto una esperienza dolorosa con mia madre che invecchiando aveva difficoltà a riconoscere le persone, i suoi stessi figli. Ma quando a casa arrivavo io diventava dolcissima e mi diceva parole che mi facevano commuovere. E quando la salutavo il suo addio era sempre: ” Mi raccomando, mangia“. Chissà il suo “Italetto” quando l’avrà fatta soffrire per mangiare.

Dovremmo imparare a non spazientirci quando una persona ripete la stessa domanda, quando non ricorda il nostro nome, quando confonde i giorni o non riesce più a trovare le parole. Dovremmo ricordare che dietro quella mente che si indebolisce c’è una persona che ha vissuto, amato, sofferto, lavorato, cresciuto figli, custodito ricordi e attraversato le stagioni della vita. Una persona che non ha smesso di avere dignità e che, forse più di prima, ha bisogno della nostra pazienza. Perché non sempre chi non ricorda è incapace di sentire.

Può dimenticare una visita, una conversazione, persino il volto di una persona cara, ma continuare a percepire il calore di una mano, la dolcezza di una voce, la serenità di una presenza. E forse è proprio qui che si misura la nostra umanità: nella capacità di voler bene anche quando l’altro non è più in grado di restituirci quel bene nelle forme alle quali eravamo abituati. La demenza può portare via tanti ricordi, ma non deve portare via a noi la capacità di amare chi quei ricordi li sta perdendo.

A volte, quando la mente non riesce più a difendersi dal mondo, siamo noi che dobbiamo diventare la sua difesa. Con la pazienza, con la tenerezza e con l’amore. C’è una frase, in particolare, che trovo il cuore di questa riflessione: “Quando la mente non riesce più a difendersi dal mondo, siamo noi che dobbiamo diventare la sua difesa”.