Dall’ultima campanella al futuro: cosa lascia un anno di scuola

Attraverso la conclusione dell’anno scolastico si chiude un percorso fatto di lezioni, verifiche, interrogazioni, successi, difficoltà, incontri e crescita. Per gli studenti è il momento dei bilanci e delle attese per l’estate; per docenti e famiglie è l’occasione per riflettere sul significato più profondo dell’esperienza scolastica. Perché la scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni e competenze: è uno dei pilastri su cui si fonda la democrazia. In un momento lambito da profonde trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali, la scuola continua a rappresentare uno spazio privilegiato di formazione della persona e del cittadino. Tra i banchi si impara a leggere il mondo, a sviluppare il pensiero critico, a confrontarsi con idee diverse dalle proprie. Si acquisiscono strumenti per comprendere la complessità della realtà e per partecipare in modo consapevole alla vita della comunità. È qui che prende forma il senso della convivenza civile, del rispetto reciproco e della responsabilità verso gli altri.

Il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, non è soltanto una garanzia giuridica. È una conquista di civiltà che permette a ciascuno di sviluppare le proprie capacità indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o familiari di partenza. Senza istruzione non esiste vera uguaglianza delle opportunità; senza cultura non può esistere una cittadinanza pienamente consapevole. Ogni ragazzo che riesce a studiare e a costruire il proprio futuro rappresenta una vittoria per l’intera società. Su questi temi resta straordinariamente attuale l’insegnamento di Lorenzo Milani, il priore di Barbiana che ha dedicato la propria vita all’educazione dei giovani più svantaggiati. Don Milani comprese prima di molti altri che la scuola poteva essere uno strumento di emancipazione e di giustizia sociale. La sua celebre affermazione, «sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia», continua ancora oggi a interrogare il mondo dell’istruzione e la società nel suo complesso. Per il sacerdote toscano, la scuola non doveva limitarsi a trasmettere conoscenze, ma doveva fornire agli studenti la parola, cioè la capacità di comprendere e di farsi comprendere. Chi possiede gli strumenti della cultura può difendere i propri diritti, partecipare al dibattito pubblico e contribuire alla costruzione del bene comune. Chi ne è privo rischia invece di rimanere ai margini. In questa prospettiva, l’istruzione diventa una delle più potenti forme di democrazia.

L’anno scolastico che si conclude lascia certamente dietro di sé voti, pagelle ed esami. Ma il suo valore autentico va ben oltre i risultati numerici. Ogni giorno trascorso in aula rappresenta un investimento sul futuro del Paese. Ogni lezione può accendere una curiosità, sviluppare una passione, aprire nuove possibilità. Ogni relazione educativa contribuisce a formare cittadini più liberi e consapevoli. Per questo motivo la scuola merita attenzione, sostegno e rispetto. Non è un semplice servizio pubblico, ma una comunità viva nella quale si costruisce il domani. Difendere il diritto allo studio significa difendere la democrazia stessa, perché una società istruita è una società più libera, più giusta e più capace di affrontare le sfide del proprio tempo. Mentre si chiude un altro anno tra i banchi, il messaggio che arriva dalle aule è chiaro: investire nella scuola significa investire nella dignità delle persone e nella qualità della vita democratica. È una responsabilità che appartiene a tutti e che riguarda il futuro delle nuove generazioni, ma anche quello dell’intera comunità nazionale.