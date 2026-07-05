La Chiesa, nel nome di un Dio che è amore, deve aprire le braccia a tutti, essere misericordiosa con tutti, come sintetizzò in Portogallo papa Francesco alla Giornata mondiale della Gioventù: “Tutti, tutti. Non mettiamo dogane nella Chiesa. Tutti!”. Questa “accoglienza universale”, e lo ha spiegato la rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica, non significa affatto relativismo, né mettere da parte i valori ideali.
Dalla misericordia all’integrazione: la sfida di un’accoglienza autentica
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