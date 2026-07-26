Dal talento alla vocazione: come accompagnare i giovani verso il lavoro

Ogni volta che incontro un gruppo di ragazzi nei luoghi più disparati, la domanda torna sempre la stessa: “Che futuro ci aspetta?“. È una domanda bella, prima ancora che difficile, perché dietro c’è il desiderio di mettersi in gioco, di trovare un posto nel mondo in cui i propri talenti possano davvero servire a qualcosa. Il contesto italiano, certo, presenta ancora margini di miglioramento: la disoccupazione giovanile resta più alta della media europea e tra Nord e Sud ci sono differenze che pesano sulle scelte di vita di molti ragazzi, compresa quella di trasferirsi altrove. Anche il fenomeno dei NEET, i giovani che non studiano né lavorano, merita attenzione: non come un’etichetta, ma come un invito a chiedersi quali strade nuove possiamo aprire insieme, come comunità, per accompagnare meglio chi fatica a trovare la propria direzione.

È proprio qui che l’associazionismo cattolico può offrire un contributo prezioso. Gli oratori, le associazioni, i movimenti ecclesiali sono spesso i primi luoghi in cui un ragazzo scopre i propri talenti, prima ancora della scuola o del mercato del lavoro. Sono spazi di fiducia, dove si impara a lavorare insieme, a mettersi al servizio degli altri, a scoprire una vocazione anche professionale. Da queste esperienze possono nascere alcune strade concrete. Anzitutto, un orientamento vissuto come accompagnamento: non un test attitudinale, ma un percorso che aiuti i giovani a leggere i propri talenti alla luce di un progetto di vita, non solo di uno stipendio. Poi, reti di mentoring tra generazioni: mettere in contatto giovani e adulti già inseriti nel mondo del lavoro, dentro le stesse comunità, così che l’esperienza diventi un dono condiviso e non un privilegio di pochi. Ancora, una rinnovata fiducia nella formazione tecnica e professionale, capace di rispondere ai bisogni reali dei territori, specialmente al Sud, dove spesso nasconde opportunità ancora poco valorizzate.

Infine, la promozione di un’idea di lavoro come luogo di realizzazione della persona, in dialogo con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa: sussidiarietà, solidarietà, attenzione a ogni persona. Non serve un miracolo: serve una comunità che cammini accanto a ogni ragazzo, offrendo occasioni concrete per non sentirsi mai soli davanti al futuro. Il lavoro, in fondo, è anche questo: un luogo dove realizzare sé stessi e contribuire, insieme agli altri, al bene comune. È una speranza che, come giovani socialmente impegnati, sentiamo il desiderio di custodire e far crescere.