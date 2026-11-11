Da un pellegrinaggio a Gerusalemme, un appello alla pace e al dialogo

Guardando su Rai Movie Le crociate – Kingdom of Heaven, il bellissimo film di Ridley Scott con Orlando Bloom, Eva Green e Jeremy Irons, sono tornato con la memoria a un viaggio che porto nel cuore: quello nei Luoghi Santi.

Il film, ambientato al tempo delle Crociate e incentrato sulla difesa di Gerusalemme dall’esercito di Saladino, è stato girato principalmente in Marocco e in Spagna. Eppure quei paesaggi, così simili a quelli della Palestina, hanno risvegliato in me ricordi ed emozioni profonde.

Credo che ogni cristiano dovrebbe compiere almeno una volta nella vita un pellegrinaggio in quella terra. Non per visitare semplicemente luoghi ricchi di storia, ma per camminare là dove Gesù ha vissuto, predicato, sofferto ed è stato crocifisso.

Ricordo ancora quando percorsi i luoghi della Via Crucis. Indossavo un mantello bianco con la croce di Goffredo di Buglione. Fu un’esperienza intensa, difficile da raccontare soltanto con le parole. Camminare su quelle strade significava sentire la storia, la fede e la Passione di Cristo diventare qualcosa di vivo, quasi tangibile.

Ma c’è un altro ricordo che mi è rimasto particolarmente impresso: lungo quel percorso incontrai musulmani ed ebrei. Persone di fedi diverse, con le proprie tradizioni e la propria storia. Eppure non avvertii ostilità nei nostri confronti. Nessun sentimento di inimicizia, nessuna contrapposizione. Soltanto uomini e donne che condividevano gli stessi spazi di una terra straordinaria.

Ed è proprio da quel ricordo che nasce una domanda che oggi, davanti alle immagini di una Gerusalemme ancora tormentata dai conflitti, non riesco a non pormi: Perché quei luoghi non possono tornare a essere luoghi di pace?

Gerusalemme è una città santa per cristiani, ebrei e musulmani. Tre grandi tradizioni religiose che, pur nelle loro differenze, riconoscono nella fede, nella preghiera e nella ricerca di Dio una parte fondamentale della propria identità. Non possiamo accettare che una terra benedetta dalla storia della fede continui a essere teatro di odio, violenza e morte.

Le Crociate appartengono alla storia, con le loro grandezze, le loro contraddizioni e le loro tragedie. Ma oggi non abbiamo bisogno di nuove crociate. Abbiamo bisogno di uomini capaci di costruire ponti, di riconoscere nell’altro una persona da rispettare e non un nemico da combattere.

La pace non nasce dalla vittoria di una religione sull’altra, né dalla sopraffazione di un popolo su un altro. Nasce dal rispetto reciproco, dal dialogo, dalla giustizia e dal riconoscimento della dignità di ogni essere umano.

Forse è questo il messaggio più autentico che dovremmo raccogliere dai Luoghi Santi. La Terra Santa non dovrebbe appartenere all’odio degli uomini, ma alla speranza di tutta l’umanità. E il mio augurio, da cristiano e da uomo, è che un giorno chiunque vi si rechi possa percorrere quelle stesse strade senza paura, con il proprio simbolo religioso nel cuore e con la certezza di essere accolto come un fratello.

Perché Dio non può essere invocato per giustificare la guerra. Dio deve essere il nome che ci unisce nella pace.