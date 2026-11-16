Nel 1964 dal 4 al 6 gennaio, Papa Paolo VI (1963-1978) si recò in Terra Santa, era la prima volta che un pontefice lasciava l’Italia, per tutti fu una novità e le immagini di quel viaggio fecero rapidamente il giro del mondo. Egli annunciò a sorpresa il suo viaggio il 4 dicembre del 1963, al termine di un discorso per la chiusura della seconda sessione del Concilio Vaticano II, presentandolo come un atto di umile pellegrinaggio, preghiera e rinnovamento spirituale. Tra l’altro disse: “E’ perciò nostro intendimento nel prossimo mese di gennaio andare, con l’aiuto di Dio, in Palestina, dove Cristo e nacque, visse, morì e risorto da morte salì al cielo, con l’intenzione di rievocare di persona i principali misteri della nostra salvezza”.

Da allora i pontefici hanno cominciato a salire le scalette di un aereo e a portare in giro per il mondo, la parola di Dio. Quando un papa si muove è un viaggio apostolico, come fecero gli apostoli, soprattutto Pietro e Paolo, che andavano dove c’era bisogno di confermare la fede. E proprio i principi degli Apostoli, fecero i primi viaggi, Pietro da Gerusalemme ad Antiochia e Corinto e poi fino a Roma dove venne crocifisso; Paolo compì diversi spostamenti proprio come un missionario. Il Papa in quanto Vescovo di Roma e successore di Pietro, è chiamato a guidare spiritualmente una comunità che non conosce confini geografici, culturali o linguistici. La presenza del Pontefice diventa allora un segno di vicinanza, incoraggiamento e solidarietà.

Il suo arrivo testimonia che nessuna comunità è dimenticata e che la Chiesa universale si riconosce nella vita, nelle difficoltà e nelle speranze di tutti i suoi membri. Il viaggio del Papa è senz’altro un modo per rendere visibile l’unità della Chiesa, nella diversità dei popoli. Dopo Paolo VI, toccò a Giovanni Paolo II (1978-2005) indossare i “panni” del pellegrino e durante il suo lungo pontificato, portò la parola del Vangelo attraverso ben 104 viaggi, in 129 paesi del mondo, percorrendo oltre un milione di chilometri, potremmo aggiungere tre volte la distanza Terra-Luna, andata e ritorno. In seguito, ma con minor frequenza, saranno anche Benedetto XVI (2205-2013) e Francesco (2013-2025) a compiere dei viaggi all’estero, sempre non come turisti, ma come portatori di pace. Propri nei giorni passati abbiamo assistito tramite i vari canali televisivi e i social alle immagini che hanno raccontato il viaggio di Papa Leone XIV in America Latina e precisamente in Uruguay, Argentina e Perù.

E’ stato un attraversare queste nazioni per confermare essenzialmente nella fede, le popolazioni, ripetendo quelle parole che lo stesso Gesù rivolse a Pietro, come riportato nel Vangelo di Luca: “Conferma i tuoi fratelli”. Nel corso dei viaggi non possono mancare momenti di dialogo con le altre religioni, con il mondo della politica e della cultura. Non ci sono solo celebrazioni eucaristiche, ma incontri con autorità ed esponenti della vita sociale di quel Paese. Naturalmente momenti particolari e significativi e talvolta anche commoventi, avvengono quando il Papa visita istituti che ospitano le persone più fragili, più sofferenti, e più emarginate, che hanno bisogno di un gesto, di una parola di conforto e la presenza dell’uomo “vestito di bianco” vuol significare che non sono soli, ma che il Papa è con loro. Un Papa che viaggia è il segno visibile di una Chiesa in uscita.

Non aspetta che la gente vada in chiesa. Ma va lui a cercare la gente dove vive, come ha fatto recentemente Leone XIV recandosi nelle favelas, nelle carceri, nelle periferie e nelle foreste. Egli richiama continuamente i responsabili politici e le popolazioni a superare la logica dello scontro, della vendetta e della contrapposizione. La sua voce si rivolge tanto ai governanti quanto ai cittadini, ricordando che la pace non può essere costruita soltanto attraverso accordi politici, ma richiede giustizia, rispetto della dignità umana e disponibilità al dialogo. In questi viaggi, oltre a visitare cattedrali e santuari mariani, un incontro importante ed unico ogni volta, per tutti i pontefici è quello dedicato alle nuove generazioni. C’è sempre un invito ai giovani, la “speranza della Chiesa” come li definì Giovanni Paolo II, a non rassegnarsi davanti alle difficoltà del presente, a non lasciarsi dominare dall’indifferenza, ma sforzarsi di diventare protagonisti di una società più giusta e più fraterna.

I viaggi del Papa nel mondo rappresentano, in definitiva una testimonianza concreta di una Chiesa che vuole essere vicina all’umanità intera. Proprio attraversando continenti, culture e frontiere il Pontefice ricorda che nessun popolo può vivere isolato dagli altri e che le grandi sfide del nostro tempo richiedono responsabilità condivise. Così ogni viaggio apostolico assume il significato più autentico, non soltanto raggiungendo luoghi e paesi lontani, ma avvicinando gli uomini e le donne, ascoltando le loro sofferenze e condividendo le loro speranze, si può contribuire alla costruzione di un mondo nel quale la pace, la fraternità e la giustizia possono diventare realtà.