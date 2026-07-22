Crisi climatica, la casa comune chiede giustizia e responsabilità

Quando, anni fa, Papa Francesco scelse l’espressione “casa comune” per parlare della Terra, non stava usando una metafora poetica accessoria. Stava indicando una verità teologica precisa: il Creato non è una risorsa a disposizione dell’uomo, ma una dimora condivisa, di cui ogni generazione è custode temporanea e non padrona assoluta. È da questa immagine che la Dottrina Sociale della Chiesa legge oggi il cambiamento climatico: non come un problema tecnico da risolvere con qualche correttivo, ma come una minaccia diretta allo sviluppo umano integrale, che chiede insieme una nuova governance globale e una conversione morale nei nostri stili di vita. La buona notizia, se vogliamo chiamarla così, è che, da allora, il consenso si è allargato. Scienza, politica, mondo economico e opinione pubblica convergono ormai, con poche eccezioni, sulla necessità di politiche climatiche robuste. Ma il consenso sulla diagnosi non basta se la cura resta timida. Gli impegni assunti finora dai governi, pur significativi, rischiano di rivelarsi insufficienti rispetto alla velocità e alla profondità dei cambiamenti in atto. Tra l’affermare un principio e il tradurlo in scelte politiche coraggiose, energetiche, industriali, fiscali, resta una distanza che nessuna dichiarazione solenne può colmare da sola.

C’è poi una questione che la Dottrina Sociale pone con particolare insistenza, ed è quella della giustizia tra i popoli. I Paesi ricchi e le economie emergenti sono i principali responsabili delle emissioni che hanno alterato il clima del pianeta. Ma a pagarne il prezzo più alto, in termini di vite umane, raccolti perduti, migrazioni forzate, saranno soprattutto i Paesi poveri, che a queste emissioni hanno contribuito pochissimo. È una sproporzione che dovrebbe far arrossire chi continua a trattare la questione climatica come un tema per soli specialisti di sostenibilità, e non come una delle grandi questioni di giustizia del nostro tempo. Chi ha di più, e ha contribuito di più al danno, ha una responsabilità maggiore nel porvi rimedio: è un principio elementare di equità, prima ancora che una convinzione dettata dalla fede.

Ma la Chiesa aggiunge un tassello che spesso manca nel dibattito pubblico: senza un cambiamento di attitudine verso il Creato, le politiche resteranno fragili. Non basteranno accordi internazionali se non maturerà, insieme, una sobrietà nei consumi, una gratitudine per ciò che riceviamo e non abbiamo prodotto noi, un senso di responsabilità che va oltre l’interesse immediato. La casa comune non si eredita passivamente: si custodisce, ogni giorno, con scelte piccole e grandi. È un compito che riguarda i governi e i mercati, ma comincia, sempre, dalla coscienza di ciascuno.