Cos’è la bellezza: guardare oltre i canoni estetici

La mia prima sveglia del mattino suona verso le quattro. Quasi puntuale, o al massimo con un quarto d’ora di ritardo. È un’abitudine che ormai fa parte delle mie giornate. Mi alzo, leggo il Corriere Adriatico, al quale sono abbonato, controllo le mail arrivate dopo la mezzanotte, do un’occhiata a Facebook e poi torno a dormire. Alle 7.15 la seconda sveglia. Scendo in cucina e, puntuale, arriva anche Luna. Preparo il caffè e attendo l’arrivo della signora che aiuta mia moglie nelle faccende di casa.

Poi la colazione, con la televisione accesa e Overland che accompagna il risveglio. Questa mattina il viaggio ci ha portato in Norvegia. A raccontarci quei luoghi meravigliosi c’era una guida: una signora anziana, non propriamente bella secondo i comuni canoni estetici. E proprio lei, senza saperlo, mi ha fatto riflettere sulla bellezza. Che cos’è, infatti, la bellezza? E soprattutto: chi stabilisce che una persona è bella oppure brutta? Quali sono i canoni attraverso i quali giudichiamo un volto, un corpo, un sorriso? Sono domande meno banali di quanto possa sembrare.

Da questore ho avuto modo di visitare più volte Piobbico, uno splendido paese del Pesarese che ha avuto la straordinaria idea di fare qualcosa di apparentemente paradossale: celebrare i brutti. A Piobbico, infatti, esiste da decenni una festa dedicata proprio a loro: non alle miss, non ai più belli, non a coloro che la società mette normalmente sul piedistallo, ma a chi è considerato brutto. E trovo che sia un’idea geniale. Perché dietro quella che potrebbe sembrare soltanto una festa goliardica c’è, a mio avviso, una grande lezione di civiltà. Piobbico ha avuto il coraggio di sorridere dei nostri canoni estetici e, soprattutto, di ricordarci che nessun essere umano dovrebbe essere giudicato per il proprio aspetto.

È quasi una rivoluzione al contrario. In un mondo che vende creme per cancellare le rughe, interventi per modificare i corpi e immagini ritoccate per costruire una bellezza che spesso non esiste, Piobbico ha scelto di mettere al centro proprio quelli che la società considera “brutti”. E forse ha fatto bene.

Perché che cos’è, poi, la bruttezza? Chi lo decide? Un volto può essere brutto per qualcuno e bellissimo per qualcun altro. Un naso troppo grande, una bocca imperfetta, un corpo non conforme ai modelli imposti dalla moda possono diventare, con il tempo, semplicemente i tratti inconfondibili di una persona che amiamo.

Dante Alighieri, secondo le descrizioni che ci sono arrivate, non era certamente un uomo avvenente. Quel suo naso importante è diventato quasi parte della sua iconografia. Eppure quell’uomo ci ha regalato la Divina Commedia. Ha costruito con le parole un universo nel quale ancora oggi camminiamo: l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. Socrate, uno dei padri del pensiero occidentale, era descritto come brutto. Eppure nessuno lo ricorda per il suo aspetto: ricordiamo le sue idee. Victor Hugo ci ha consegnato Quasimodo, il gobbo di Notre-Dame, un uomo deformato nell’aspetto ma capace di sentimenti profondissimi. Cyrano aveva un naso enorme, ma possedeva una poesia e una nobiltà d’animo che lo rendevano molto più bello di tanti uomini fisicamente perfetti. E Baudelaire arrivò persino a cercare la poesia nelle cose che normalmente ci fanno distogliere lo sguardo: la decadenza, la morte, il vizio, la malattia.

Forse perché l’arte, quando è veramente grande, ha il potere di trasformare anche ciò che riteniamo brutto in qualcosa di immortale. E forse anche la vita ci insegna la stessa cosa. Da giovani siamo abituati a guardarci allo specchio per cercare la bellezza. Da vecchi, forse, dovremmo imparare a guardarci dentro. Le rughe non sono brutte. Sono la geografia di una vita. Un volto segnato dal tempo racconta ciò che un viso giovane e perfetto non può ancora raccontare. Ci sono occhi belli perché hanno pianto. Ci sono mani belle perché hanno lavorato. Ci sono volti belli perché hanno perdonato. E ci sono persone che diventano bellissime soltanto quando cominciamo a conoscerle. Forse abbiamo semplicemente sbagliato metro.

Abbiamo chiamato “bellezza” ciò che piace agli occhi e “bruttezza” ciò che non piace. Ma l’occhio, da solo, è un giudice assai povero. Perché la vera bellezza non sempre si vede. A volte si ascolta. A volte si incontra in un gesto. A volte si scopre dopo anni. E, forse, qualche volta, la si riconosce soltanto quando è troppo tardi. Penso allora alla signora norvegese di questa mattina. Non so nulla della sua vita. Non so quanti dolori abbia attraversato, quante persone abbia amato, quante volte abbia pianto o sorriso. So soltanto che, mentre parlava di quei paesaggi meravigliosi, il suo volto mi è sembrato improvvisamente diverso. Non più brutto. Umano. Ed è forse questa la forma più alta della bellezza.

Del resto, credo che anche Dio abbia criteri diversi dai nostri. Noi guardiamo il volto. Lui guarda il cuore. E davanti a Lui, forse, non esistono belli e brutti. Esistono soltanto uomini capaci di amare e uomini che non hanno ancora imparato a farlo. E allora mi piace pensare che, alla fine della nostra vita, quando tutto ciò che oggi chiamiamo bellezza sarà scomparso, resterà soltanto ciò che abbiamo saputo donare. E quello, davanti a Dio, sarà il nostro vero volto. Forse, alla fine, aveva ragione Piobbico: anche i brutti meritano una festa. Perché nessuno è veramente brutto quando ha un cuore capace di amare.