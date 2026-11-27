Costruire la pace significa, prima di tutto, accorgersi del nostro prossimo. Del compagno che non alza mai la mano, del vicino che non saluta più, del ragazzo che sta sempre ai margini del gruppo. La pace non nasce nei grandi vertici, ma nella qualità dell’attenzione che ci riserviamo gli uni agli altri, e i giovani, che vivono ogni giorno in luoghi affollati di differenze, hanno più occasioni di chiunque altro per esercitarla. Significa poi imparare a stare nel disaccordo senza trasformarlo in guerra. Litigare è normale. Il problema è come: con l’insulto o con l’argomento, con il silenzio punitivo o con la voglia di capire. Chi impara a discutere senza distruggere l’avversario acquisisce una competenza rara, che serve in famiglia, sul lavoro, nella vita pubblica. È l’alfabeto di ogni convivenza. Vuol dire anche coltivare la verità. Oggi le notizie false e le semplificazioni corrono più veloci dei fatti, e ogni condivisione distratta può alimentare diffidenza e rabbia. Verificare prima di rilanciare, ascoltare più versioni, resistere alla tentazione di ridurre un popolo intero a uno slogan: sono gesti di responsabilità che costano poco e valgono molto.

Costruire la pace significa lavorare per la giustizia. Dove mancano istruzione, opportunità, diritti, la violenza trova terreno fertile. Per questo la pace si costruisce anche studiando con serietà, scegliendo mestieri e professioni capaci di migliorare la vita degli altri, partecipando alle decisioni della propria comunità. Un giovane che si forma bene e mette le sue competenze al servizio del bene comune lavora per la pace anche quando non ne parla mai. Significa, ancora, allargare lo sguardo. Le guerre che vediamo nei telegiornali non sono fatti lontani: riguardano persone che potremmo incontrare tra i banchi, nei quartieri, nelle squadre in cui giochiamo. Ascoltare chi porta con sé quelle storie, accoglierlo, sostenere chi aiuta le vittime dei conflitti, è un modo concreto di dire che la sofferenza di qualcuno non è mai un fatto privato. E significa avere pazienza. La pace non è un evento ma un grande impegno quotidiano, fatto di passi piccoli, spesso invisibili, talvolta in salita. Richiede costanza più che entusiasmo, e la disponibilità a ricominciare quando qualcosa si rompe.

Agli adulti spetta un compito preciso: offrire esempi coerenti e fiducia. I ragazzi imparano più da ciò che vedono che da ciò che ascoltano, e una società che pretende pace dai giovani senza praticarla è poco credibile. Nessuno può fermare da solo un conflitto. Ma ciascuno può decidere che cosa fare domani mattina: salutare, ascoltare, verificare, proporre, perdonare. Sono azioni modeste, eppure è con queste che si forma la cultura di un Paese. Costruire la pace significa, alla fine, scegliere ogni giorno di essere parte della soluzione.