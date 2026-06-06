Corpus Domini, il mistero dell’Eucarestia che unisce i cristiani

“L’Eucarestia è la presenza vera, reale e sostanziale del Salvatore, che trasforma il pane in sé, per trasformare noi in Lui”. Questo pensiero semplice ma profondo di papa Leone XIV ci introduce alla grande solennità del Corpus Domini.

Prima di comunicarsi ogni volta che celebra la Messa, il sacerdote ripete le parole: «Il Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna, il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna». È la forma stabilita dall’Ordinamento Generale del Messale, promulgato da Paolo VI il 3 aprile 1969.

Ma perché i credenti ricevono l’Eucarestia attraverso le ostie o le particole? Questa pratica ha origini molto antiche che affondano le radici nei racconti evangelici dell’Ultima Cena. Nei primi decenni dopo la morte di Gesù, i cristiani si riunivano nelle case private per pregare e condividere un pasto comunitario. Durante queste celebrazioni il pane veniva benedetto e distribuito ai presenti come segno della presenza di Cristo risorto.

Documenti antichi del II secolo, come quelli di San Giustino Martire (93-167), descrivono già una celebrazione molto simile alla Messa moderna, nella quale il pane e il vino consacrati venivano distribuiti ai fedeli. Nelle comunità si utilizzava normalmente pane comune, spesso lievitato.

Con il passare dei secoli, soprattutto nella Chiesa occidentale, si diffuse l’uso di un pane azzimo, cioè senza lievito, realizzato in forme sottili e rotonde. Da questa evoluzione nacque l’ostia, termine derivato dal latino hostia, che significa “vittima sacrificale”. L’ostia era più facile da conservare, distribuire e maneggiare nel corso delle celebrazioni liturgiche. Inoltre, la sua forma contribuiva a sottolineare il carattere sacro dell’Eucarestia.

La Chiesa cattolica sviluppò progressivamente una riflessione teologica sempre più approfondita sull’importanza dell’Eucarestia. Nel Medioevo si affermò infatti la dottrina della transustanziazione, secondo la quale la sostanza del pane e del vino si trasforma nel Corpo e Sangue di Cristo, pur mantenendo le apparenze esteriori di pane e vino.

Questa dottrina fu definita ufficialmente dal Concilio Lateranense IV, svoltosi a Roma dall’11 al 30 novembre 1215 sotto la guida di Innocenzo III. Così, durante la Messa, dopo la consacrazione, il sacerdote distribuisce le ostie consacrate: in quel momento l’ostia non è più semplicemente pane, ma il Corpo di Cristo presente sacramentalmente.

Ecco perché il momento della Comunione rappresenta non solo un ricordo simbolico dell’Ultima Cena, ma un vero incontro spirituale con Gesù e un segno di unità tra tutti i membri della comunità cristiana.

La grande solennità del Corpus Domini ci chiama a fermarci, in un mondo sempre più caratterizzato dalla fretta e dall’individualismo, davanti alla presenza di Cristo nell’Eucarestia per riflettere sul nostro modo di vivere. Ricevere il Corpo di Cristo significa accogliere il suo invito a diventare noi stessi pane spezzato per gli altri, capaci di ascolto, servizio e solidarietà.

In questo giorno, le tradizionali processioni eucaristiche, che si svolgono sia nei piccoli paesi sia nelle grandi città, assumono un significato particolare: portare l’Eucarestia per le strade per proclamare che Cristo non appartiene soltanto alle chiese, ma desidera entrare nelle case, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nelle vicende della vita umana.

Questa festa ci ricorda inoltre il valore della comunione: attorno alla mensa eucaristica non esistono privilegi o differenze. Tutti sono invitati a riconoscersi fratelli e sorelle. Il pane condiviso diventa segno di unità e di pace e, per questo, ogni persona è chiamata a superare divisioni, rancori e incomprensioni.

L’11 agosto 1264 la solennità del Corpus Domini fu istituita ufficialmente da Urbano IV con la bolla Transiturus de hoc mundo. Da allora molti santi e sante hanno lasciato parole profonde sulla devozione eucaristica.

Per Tommaso d’Aquino (1224-1274), questa è la festa che celebra Cristo che si fa cibo per unire tutti in un solo Corpo. Lo stesso Urbano IV gli chiese di comporre l’ufficio liturgico della nuova festa, dal quale derivano testi ancora oggi cantati come il Pange lingua, il Tantum ergo e la Lauda Sion.

Il francescano Bernardino da Siena (1380-1444), teologo e predicatore, davanti alle processioni eucaristiche ripeteva: «O festa dei cieli, o festa degli angeli! Ogni altra festa è nulla al confronto di questa, dove abbiamo Dio con noi».

La grande Caterina da Siena (1347-1380) viveva l’Eucarestia come unione mistica: «Nel sacramento dell’altare l’anima riceve il fuoco della carità divina. Lì Dio si fa cibo, perché l’uomo diventi Dio per grazia».

In questo giorno riportiamo infine le parole pronunciate in un’omelia per il Corpus Domini da monsignor Elio Tinti (1936-2024), vescovo di Carpi: «Amiamo, rispettiamo, adoriamo l’Eucarestia, celebriamo e accogliamo con fede la grazia di ogni Messa!».